Meksika'da Türkiye rüzgarı: Latin Amerika'ya ihracat hedefi büyüyor

29 Ağustos 2024 17:05 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:11

Sektör, Meksika’nın Meksiko şehrinde düzenlenen ABASTUR Fuarı’na milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. ABASTUR Fuarı’nda sergilenen Türk ürünlerinin kalitesi ve tasarımının, Meksikalı ve Latin Amerikalı alıcılar tarafından büyük beğeni topladığını ifade eden Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Türkiye'nin Meksika pazarında henüz 46. sırada olduğunu ancak endüstriyel mutfak sektöründe 21. sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'nin genel ihracat rakamları düşük olsa da bu pazarda önemli bir potansiyel gördüklerini ve TUSİD olarak Meksika ve ABD'yi hedef pazarlar olarak belirlediklerini dile getirdi.

Endüstriyel Mutfak sektörünün ihracat artışı ve pazar çeşitliliğinin sağlanması amacıyla, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) iş birliği ile Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD), Ticaret Bakanlığı’nın uzak ülkeler stratejisi kapsamında bu yıl Meksika’da 39. kez düzenlenen Latin Amerika’nın en büyük ‘Endüstriyel Mutfak ve Otel Ekipmanları’ fuarı ABASTUR’a milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Endüstriyel mutfak sektöründe faaliyet gösteren 12 Türk firması ile fuara çıkarma yaptıklarını belirten TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Meksika ve çevre ülkelerden katılım ve ziyaretin yüksek oranda gerçekleştiğini ve Latin Amerika bölgesinden önemli alıcıların fuara katılım sağladıklarını iletti. Türk ürünlerinin yoğun ilgiyle karşılaştığını vurgulayan Topuz, bu yıl 7 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda ABD ve özellikle Türkiye’nin ihracatının çok zayıf olduğu Latin Amerika pazarında güçlü bir şekilde var olmak için bu bölgede yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.

ABASTUR'un kapsamı ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ABASTUR'un Latin Amerika'daki en büyük endüstriyel mutfak fuarı olduğunu ve katılımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye'nin fuara milli katılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Topuz, "Yaklaşık 12 firmayla geldik. Bu fuarın özelliği, Latin Amerika'nın en büyük endüstriyel mutfak fuarı olması." dedi. Fuara katılan Türk firmalarının çoğunun daha önce Meksika ile ticaret yapmadığını, bu sebeple fuarın ilk temas açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti.

MEKSİKA PAZARI VE TİCARET HEDEFLERİ

Meksika'nın 598 milyar dolar ithalat ve 593 milyar dolar ihracat rakamları ile dengeli bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Topuz, Türkiye'nin Meksika pazarında henüz 46. sırada olduğunu ancak endüstriyel mutfak sektöründe 21. sırada yer aldığını söyledi. Endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye'nin Meksika'ya yaptığı ihracatın ise yalnızca 13 milyon dolar olduğunu, bu rakamın, sektörün potansiyelini tam anlamıyla yansıtmadığını vurguladı. Türkiye'nin genel ihracat rakamları düşük olsa da bu pazarda önemli bir potansiyel gördüklerini kaydeden Topuz, TUSİD olarak Meksika ve ABD'yi hedef pazarlar olarak belirlediklerini dile getirdi.

“TİCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADI”

Topuz, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'nın uzak pazarlar için sunduğu yüzde 75 destek sayesinde, Türk firmalarının Meksika pazarına girişte büyük bir avantaj elde ettiğini ifade etti. Meksika'nın ithalat tarifelerinin Çin'le aynı seviyelerde olmasının da Türk ürünleri için bir rekabet avantajı oluşturduğunu belirten Topuz, pazarda başarılı olmanın anahtarı olarak, Meksika'da doğru distribütörleri bulmanın önemine vurgu yaptı. Topuz, "ABASTUR'da sergilenen Türk ürünlerinin kalitesi ve tasarımı, Meksikalı alıcılar tarafından beğeni topladı. Meksika'da doğru iki distribütör bulursak büyük bir başarı elde edebiliriz," şeklinde konuştu.

“PAZARDA FİYAT REKABETİ BİZİ ÖNE ÇIKARIYOR”

Fuarda fiyat rekabeti hakkında da konuşan Topuz, Meksika'nın endüstriyel mutfak ekipmanları ithalatında en büyük payı Çin, ABD ve Almanya’nın aldığını, Türk ürünlerinin Avrupa fiyatlarının yüzde 25 üzerinde satılmasına rağmen Meksika pazarında uygun fiyatlı kabul edildiğini belirtti. Bekir Topuz, Çin mallarına kıyasla Türk ürünlerinin fiyatlarının daha düşük olmasının rekabet avantajı sağladığını, aynı zamanda Türk endüstriyel mutfak ekipmanlarının Amerikan mallarına göre daha üstün bir kalite ve görselliğe sahip olduğunu vurguladı.

HEDEF PAZARLAR: ABD VE MEKSİKA

TUSİD'in, Amerika ve Meksika pazarlarına yönelik gelecekteki stratejilerine de değinen Topuz, 2025 yılına kadar ABD'de iki fuar daha düzenleyeceklerini belirtti. "Amerika ve Meksika'yı hedef pazar seçtik," diyerek bu pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermeyi hedeflediklerini söyledi. Topuz, Türk ürünlerinin artık Avrupa standartlarında olduğunu ve görsellik olarak Amerikan ürünlerinden üstün olduğunu belirterek, Türkiye'nin endüstriyel mutfak ekipmanlarında dünya çapında daha büyük bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

“MEKSİKA’NIN TÜRKİYE’YE İLGİSİ ARTIYOR”

Meksika'nın Türkiye'ye yönelik ilgisinin giderek arttığını belirten Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türkiye'nin farklı pazarlara açılma stratejisi çerçevesinde Meksika'nın çok önemli bir piyasa olduğunu belirterek, Meksika'nın hem ithalat hem de ihracat açısından güçlü bir ekonomi olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Meksika'da katıldığı ABASTUR Fuarı’nın ise bu stratejik ilişkiyi derinleştirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu kaydeden Esenli, “Bu fuar Türk firmaları için yeni iş birlikleri ve ticaret fırsatları anlamına geliyor. Türkiye'nin bu fuara milli katılım gerçekleştirmesi, Meksika pazarında daha güçlü bir varlık göstermeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.” Dedi.

Türkiye'nin endüstriyel mutfak ekipmanlarından tekstil ve savunma sanayisine kadar birçok sektörde kalitesini ispatladığını belirten Büyükelçi Esenli, Türk ürünlerinin Meksika’da güçlü bir imaja sahip olduğunu ve ticaretin çeşitlendirilmesi için büyük potansiyel taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Meksika'nın Çin'e yapılan yatırımların yavaş yavaş bu ülkeye kayması ile ekonomide canlılık beklediğini ve Türk iş insanlarının bu fırsatı değerlendirebileceğini ifade etti. Esenli, “Bu olumlu gelişmeler, Türkiye ve Meksika arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesi ve çeşitli sektörlerde iş birliklerinin artması yönündeki umutları pekiştiriyor.” dedi.



MEKSİKA’DA ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE OTEL EKİPMANLARININ KALBİ: ABASTUR

Her yıl Meksika’da düzenlenen ABASTUR Fuarı, Latin Amerika'da endüstriyel mutfak, otel, restoran, kafe ve catering (HoReCa) sektörleri için en önemli etkinliklerden biri olarak kabul ediliyor. Mutfak ekipmanları ve otel hizmetleri endüstrisindeki en yeni trendlerin ve yenilikçi çözümlerin sergilendiği bir platform olma özelliğini taşıyan fuar; sektördeki üreticileri, tedarikçileri, distribütörleri ve alıcıları bir araya getirerek iş birlikleri, iş fırsatları ve sektörel gelişmelerin paylaşılmasına olanak tanıyor. Özellikle Latin Amerika bölgesinde faaliyet gösteren endüstriyel mutfak ve otel ekipmanları tedarikçileri için büyük bir öneme sahip ABASTUR Fuarı, geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapıyor. Endüstriyel mutfak ekipmanları, soğutma sistemleri, profesyonel kahve makineleri, fırınlar, bulaşık makineleri gibi birçok mutfak teknolojisi burada sergileniyor. Ayrıca, oteller ve restoranlar için masa üstü ürünleri, tekstil ürünleri, aydınlatma sistemleri ve temizlik ekipmanları da tanıtılıyor. Fuarda ayrıca, sürdürülebilirlik teması öne çıkarılarak enerji tasarruflu ve çevre dostu ürünler de yoğun ilgi görüyor.

ABASTUR'un kapsamı ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan TUSİD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ABASTUR'un Latin Amerika'daki en büyük endüstriyel mutfak fuarı olduğunu ve katılımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye'nin fuara milli katılım gerçekleştirdiğini vurgulayan Topuz, "Yaklaşık 12 firmayla geldik. Bu fuarın özelliği, Latin Amerika'nın en büyük endüstriyel mutfak fuarı olması." dedi. Fuara katılan Türk firmalarının çoğunun daha önce Meksika ile ticaret yapmadığını, bu sebeple fuarın ilk temas açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti.