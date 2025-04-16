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 | Kübra Çelepi

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Memur ve emekli maaşları temmuz ayında zamlanacak. 2025 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 3,83'lük bir enflasyon farkı oluşturdu. Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanların zamlı maaş tablosu da böylece ortaya çıktı. En düşük memur ve memur emeklisi aylıkları da hesaplandı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:03

Yaklaşan Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. TÜİK verilerine göre yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 10,06 oldu. TCMB tahminlerine göre yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,91'e ulaşacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ortalama yüzde 16,80 oranında artacak. Zam oranı, sadece düşük maaşları değil çeşitli meslek gruplarını da etkileyecek.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

MEMUR VE EMEKLİLER DİKKAT

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için Temmuz 2025 maaş zammı heyecanı başladı. TÜİK ve TCMB verilerine göre maaşlara önemli artışlar yolda.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

TEMMUZ ZAMMI YOLDA:

Enflasyon rakamları zam oranını şekillendirecek.

  • 2025’in ilk 3 ayında enflasyon: %10,06
  • Toplu sözleşme zammı: %5
  • Oluşan enflasyon farkı: %3,83
  • Şu anki toplam zam oranı: %9,02
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

YILIN İLK 6 AYI TAHMİNİ ENFLASYON YÜZDE 17,91

TCMB’nin anketine göre Nisan-Haziran tahmini şöyle;

  • Nisan: %3,07
  • Mayıs: %2,20
  • Haziran: %1,70

Böylece ilk 6 ayda toplam enflasyon: %17,91

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Buna göre;

  • Enflasyon farkı: %11,24
  • Toplu sözleşme zammı ile toplam: %16,80 zam!
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

TAHMİNİ ZAMLI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2025)

  • En düşük memur maaşı: 43.726 TL → 51.071 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 19.617 TL → 22.913 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MAAŞLAR

İşte 2025 yılı memur maaşları Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla:

Eğitim alanında çalışan memur maaşları;

  • Uzman Öğretmen (1/4): 68.513 TL
  • Öğretmen (1/4): 61.823 TL
  • Profesör (1/4): 112.555 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 74.602 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Sağlık personeli maaşları;

  • Uzman Doktor (1/4): 127.481 TL
  • Hemşire (5/1): 62.442 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Güvenlik ve adalet alanı;

  • Polis Memuru (8/1): 68.834 TL
  • Başkomiser (3/1): 75.307 TL
  • Avukat (1/4): 74.322 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Teknik ve mühendislik kadroları

  • Mühendis (1/4): 79.056 TL
  • Teknisyen (11/1): 55.153 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

İdari kadrolar;

  • Şube Müdürü (1/4): 77.500 TL
  • Memur (9/1): 53.204 TL
Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Diyanet ve din hizmetleri;

  • Vaiz (1/4): 64.622 TL

Tüm bu maaşlar, 2025 Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olup, yüzde 16-17 civarındaki tahmini enflasyon artışına göre hesaplandı.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

AĞUSTOS’TA YENİ TOPLU SÖZLEŞME VAR

  • 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran enflasyon verisi ile zam oranı netleşecek.
  • Ardından gözler Ağustos ayındaki Toplu Sözleşme Görüşmeleri’ne çevrilecek.
  • Bu görüşmelerde memurların önümüzdeki iki yıl boyunca alacakları zam oranları belirlenecek.
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MEMUR VE EMEKLİLER İÇİN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Enflasyon verileri, hükümet politikaları ve piyasa göstergeleri maaşlar üzerinde belirleyici olacak. Memur ve emekliler, Temmuz zammı ile birlikte yaşam maliyetleriyle arayı kapatmayı umut ediyor.

Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları
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Sıkça Sorulan Sorular

Memura 2025 Ocak zammı ne kadar?
Buna göre 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak zam oranı %11,54 olarak açıklandı.
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