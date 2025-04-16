Memur maaşı yeni hesap tablosu geldi! İşte zamlı başkomiser, polis, doktor, hemşire, mühendis maaşları

Memur ve emekli maaşları temmuz ayında zamlanacak. 2025 yılının ilk üç ayında enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak gerçekleşti. Bu oran, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak, yüzde 3,83'lük bir enflasyon farkı oluşturdu. Kamu kurumlarında öğretmen, başkomiser, polis memur, uzman doktor, hemşire, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanların zamlı maaş tablosu da böylece ortaya çıktı. En düşük memur ve memur emeklisi aylıkları da hesaplandı.
Yaklaşan Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına zam yapılacak. TÜİK verilerine göre yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 10,06 oldu. TCMB tahminlerine göre yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 17,91'e ulaşacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve emekli maaşları ortalama yüzde 16,80 oranında artacak. Zam oranı, sadece düşük maaşları değil çeşitli meslek gruplarını da etkileyecek.
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi için Temmuz 2025 maaş zammı heyecanı başladı. TÜİK ve TCMB verilerine göre maaşlara önemli artışlar yolda.
Enflasyon rakamları zam oranını şekillendirecek.
TCMB’nin anketine göre Nisan-Haziran tahmini şöyle;
Böylece ilk 6 ayda toplam enflasyon: %17,91
Buna göre;
İşte 2025 yılı memur maaşları Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla:
Eğitim alanında çalışan memur maaşları;
Sağlık personeli maaşları;
Güvenlik ve adalet alanı;
Teknik ve mühendislik kadroları
İdari kadrolar;
Diyanet ve din hizmetleri;
Tüm bu maaşlar, 2025 Temmuz-Aralık dönemi için geçerli olup, yüzde 16-17 civarındaki tahmini enflasyon artışına göre hesaplandı.
Enflasyon verileri, hükümet politikaları ve piyasa göstergeleri maaşlar üzerinde belirleyici olacak. Memur ve emekliler, Temmuz zammı ile birlikte yaşam maliyetleriyle arayı kapatmayı umut ediyor.