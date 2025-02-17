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 | Kübra Çelepi

Memur maaşları tehlikede! O tarihten sonra göreve başlayan devlet memurları dikkat

Memurlar için dikkat çeken bir çağrı geldi. BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 1 Ekim 2008 sonrasında göreve başlayan memurların 5510 sayılı kanundan dolayı emekliliğinde düşük maaş alacağından dolayı yaşayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Öğretici, “Bu sorunun önümüzdeki sürecin EYT'si olmaması için emeklilikte oluşan büyük kayıpların önüne geçilmelidir” dedi. Sorun çözülmezse derece, kademe ve ek gösterge işlevsiz kalacak. İşte memurları bekleyen tehlike.

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Memur maaşları tehlikede! O tarihten sonra göreve başlayan devlet memurları dikkat
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 15:41
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 15:55

Memur maaşları tehlikede. 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurların 5510 sayılı kanundan kaynaklanan düşük emekli maaşlarından dolayı yaşayacakları mağduriyetlerin önüne geçilmesini için çağrı yapıldı. BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının büyük maaş kayıpları yaşayacağını ifade etti.

MEMUR MAAŞLARI TEHLİKEDE

01.10.2008 sonrası memur olarak göreve başlayanlar için önemli bir çağrıda bulunuldu. BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, bu memurların 5510 sayılı kanuna tabi olduklarını hatırlatarak, 1 Ekim öncesinde göreve başlayan memurlardan daha düşük düşük oranda maaş alacaklarını açıkladı.

1 EKİM 2008 SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLAR DİKKAT

Öğretici, sorunların çözümü için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

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Sıkça Sorulan Sorular

2008 sonrası aylık bağlanma oranı nedir?
Sosyal güvenlik reformu ile birlikte, 2008 sonrası dönemde aylık bağlama oranı 25 yıl için yüzde 50'ye kadar indirilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlara erken emeklilik var mı?
EYT'den yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir emeklilik reformu geliyor. Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, EYT düzenlemesi sonrasında güncellenen prim-yaş listesine göre, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar erken emekli olabilecekler.
ETİKETLER
#memur zammı
#memur emeklileri
#memur-sen
#Ekonomi
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