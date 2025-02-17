Memur maaşları tehlikede! O tarihten sonra göreve başlayan devlet memurları dikkat

Memur maaşları tehlikede. 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan memurların 5510 sayılı kanundan kaynaklanan düşük emekli maaşlarından dolayı yaşayacakları mağduriyetlerin önüne geçilmesini için çağrı yapıldı. BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, 1 Ekim 2008 sonrası göreve başlayan devlet memurlarının büyük maaş kayıpları yaşayacağını ifade etti.

MEMUR MAAŞLARI TEHLİKEDE

01.10.2008 sonrası memur olarak göreve başlayanlar için önemli bir çağrıda bulunuldu. BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, bu memurların 5510 sayılı kanuna tabi olduklarını hatırlatarak, 1 Ekim öncesinde göreve başlayan memurlardan daha düşük düşük oranda maaş alacaklarını açıkladı.

1 EKİM 2008 SONRASI GÖREVE BAŞLAYAN MEMURLAR DİKKAT

Öğretici, sorunların çözümü için sosyal medyadan yaptığı paylaşımla mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

Sıkça Sorulan Sorular 2008 sonrası aylık bağlanma oranı nedir? Sosyal güvenlik reformu ile birlikte, 2008 sonrası dönemde aylık bağlama oranı 25 yıl için yüzde 50'ye kadar indirilmiştir.