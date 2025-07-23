Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Ağustos’ta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur ve emeklilerin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kahveci, maaş zamlarından sosyal haklara kadar birçok başlıkta önemli önerilerde bulundu.
Kahveci, geçmiş yıllardaki maaş kayıplarının giderilmesi adına Ocak 2026 itibarıyla memur ve emeklilere 7.500 TL telafi zammı yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca 2026 için ilk altı ayda %30, ikinci altı ayda %20 maaş artışı ve bu zamların üzerine Ocak ayından itibaren %10 refah payı talep ettiklerini duyurdu.
2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında %20+%10 zam ve ayrıca yine yıl başında %10 refah payı istediklerini belirtti.
4688 sayılı yasa kapsamında toplu sözleşme sisteminin yetersiz olduğunu belirten Kahveci, ILO normlarına uygun, grev hakkı tanınan ve katılımcı bir yapıya sahip gerçek bir toplu pazarlık sisteminin hayata geçirilmesini istedi.
Kahveci’nin hesaplamalarına göre taleplerin karşılanması halinde:
· En düşük dereceli memur maaşı, 2026 sonunda 84.704 TL’ye,
· 2027 sonunda ise 122.991 TL’ye,
· Ortalama memur maaşı ise 2026’da 101.060 TL’ye,
· 2027’de 146.740 TL’ye ulaşacak.
Kahveci’nin sıraladığı diğer önemli talepler şöyle: