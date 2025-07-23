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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2026 yılı başında memur ve emeklilere 7.500 TL’lik telafi zammı yapılması gerektiğini belirtti. Kahveci, ayrıca 2026’nın ilk yarısı için yüzde 30, ikinci yarısı için ise yüzde 20 oranında maaş artışı istediklerini söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 13:59

Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Ağustos’ta başlayacak 8. Dönem görüşmeleri öncesinde ve emeklilerin taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Konfederasyon genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Kahveci, maaş zamlarından sosyal haklara kadar birçok başlıkta önemli önerilerde bulundu.

Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!

"TELAFİ ZAMMI KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Kahveci, geçmiş yıllardaki maaş kayıplarının giderilmesi adına Ocak 2026 itibarıyla memur ve emeklilere 7.500 TL telafi zammı yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca 2026 için ilk altı ayda %30, ikinci altı ayda %20 maaş artışı ve bu zamların üzerine Ocak ayından itibaren %10 refah payı talep ettiklerini duyurdu.
2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında %20+%10 zam ve ayrıca yine yıl başında %10 refah payı istediklerini belirtti.

Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!

"GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME SİSTEMİ ŞART"

4688 sayılı yasa kapsamında toplu sözleşme sisteminin yetersiz olduğunu belirten Kahveci, ILO normlarına uygun, grev hakkı tanınan ve katılımcı bir yapıya sahip gerçek bir toplu pazarlık sisteminin hayata geçirilmesini istedi.

"MEMUR MAAŞI İKİ YILDA 122 BİN TL’YE ÇIKMALI"

Kahveci’nin hesaplamalarına göre taleplerin karşılanması halinde:

· En düşük dereceli memur maaşı, 2026 sonunda 84.704 TL’ye,

· 2027 sonunda ise 122.991 TL’ye,

· Ortalama memur maaşı ise 2026’da 101.060 TL’ye,

· 2027’de 146.740 TL’ye ulaşacak.

Memur maaşlarına 2026-2027 için net rakamlar: Kamu-Sen taleplerini tek tek sıraladı!

KİRA YARDIMI, VERGİ İNDİRİMİ, BAYRAM İKRAMİYESİ

Kahveci’nin sıraladığı diğer önemli talepler şöyle:

  • Tüm kamu çalışanlarına aylık 20 bin TL kira yardımı
  • Büyükşehirlerde çalışan memurlara 6 bin TL tazminat
  • Gelir vergisi oranının %15’te sabitlenmesi
  • Her yıl iki kez bayram ikramiyesi
  • 2023’teki ilave ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması
  • 1. dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi
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#Ekonomi
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