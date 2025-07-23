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 | İrem Çınar

Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor

Son dönemde art arda yaşanan orman yangınlarının sadece doğayı değil, turizm ve gayrimenkul piyasasını da vurdu. Uzmanlara göre, ormanlık alanlardaki evler, çiftlikler ve benzeri mülkler hızla satışa çıkarılıyor. Tatilcilerin ise özellikle bungalov gibi ahşap ve doğayla iç içe yapılara olan ilgisi azaldı. Sektör temsilcileri bu durumun tabiat turizmini olumsuz etkilediğini belirtti. Bir emlak danışmanı, “"Telefonlarımız sürekli çalıyor ama arayanların çoğu almak için değil, satmak için arıyor. Hatta bazıları evini değerinin altında bile satmayı kabul ediyor" ifadelerini kullandı.

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Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:34

Son yıllarda 'nin dört bir yanında art arda yaşanan , sadece doğayı değil, kırsal yaşamı ve doğa turizmini de tehdit ediyor. Bu yangınlar özellikle orman içi veya ormana sıfır mesafedeki yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşları ve bungalov turizmi yapan kişileri etkiliyor.

Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor

YANGIN KORKUSUYLA KÖY EVLERİ SATILIYOR

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, başta Akdeniz ve Ege olmak üzere birçok bölgede vatandaşlar yangın riskine karşı evlerini elden çıkarıp daha güvenli bölgelere taşınmayı düşünüyor. sitelerinde ormana yakın köy evlerinin ilanlarında dikkat çekici bir artış yaşanırken, bu bölgelerde mülklerin el değiştirme oranı da giderek yükseliyor.

Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor

Fethiye’de faaliyet gösteren emlak danışmanı Emine Koca, durumun ciddiyetine şu sözlerle dikkat çekti:

“Yaz aylarında ormana komşu köylerdeki evlere yoğun ilgi olurdu. Ancak son iki yılda işler tersine döndü. Telefonlarımız sürekli çalıyor, ama artık insanlar almak değil satmak için arıyor. Sadece geçen ay portföyümde 12 kenarı evi satışa çıktı. Bazıları değerinin altında satmayı bile kabul ediyor. artık en önemli kriter. Alıcılar da çok temkinli davranıyor.”

Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor

BUNGALOVLARA İLGİ AZALDI

Benzer bir tablo turizmde de yaşanıyor. Özellikle pandemiden sonra doğa ile iç içe tatil anlayışının gözdesi hâline gelen bungalovlarda bu yıl doluluk oranları beklenenin altında kaldı. Sapanca’da bungalov işletmeciliği yapan Serkan Tanyüce, geçen iki yılın oluşturduğu tedirginliği şöyle aktardı:
“Pandemi sonrası büyük bir talep vardı, neredeyse hiç boş kalmıyorduk. Şimdi ise misafirler ilk olarak fiyatı değil, yangına karşı önlem alınıp alınmadığını soruyor. Her türlü tedbiri anlatsak da zihinlerdeki korkuyu silmek zor. Özellikle çocuklu aileler artık daha mesafeli yaklaşıyor. Bu durum, doğayla iç içe tatili seven bizleri de üzüyor.”

Orman yangınları tatil rotalarını değiştirdi! Artık kimse istemiyor: Telefonlar sadece onun için çalıyor

UZMANLARDAN GÜVENLİK UYARISI

Orman yangınları üzerine çalışan Prof. Dr. Cemal Karaca da yangınların çok boyutlu nedenlere dayandığını vurguladı. Karaca, “, yanlış tarım uygulamaları, kontrolsüz yapılaşma ve bireysel ihmal gibi unsurlar yangınları artırıyor. Orman içi yerleşimler ve tatil yapıları için artık yeni ve etkili düzenlemelere ihtiyaç var. İmar izinleri yeniden değerlendirilmeli, mevcut yapılarda yangın güvenlik standartları zorunlu hâle getirilmeli.”

Karaca ayrıca, bungalov gibi ahşap yapıların cazibesine rağmen ciddi riskler taşıdığına şu sözlerle dikkat çekti:

“Ahşap malzemeler yangın karşısında çok daha savunmasız. Sadece görsellik değil, güvenlik de göz önünde bulundurulmalı. Doğayla iç içe yaşamak istiyorsak, onu korumayı da öğrenmeliyiz.”

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#Bungalov Kira İlanı
#Ekonomi
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