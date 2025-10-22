Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Bursa su kesintisi listesi duyuruldu 22-28 Ekim! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer 12 saatlik kesinti yapılacak

Bursa'da baraj seviyelerinde yaşanan düşüş nedeniyle 12 saatlik dönüşümlü su kesintisi devam ediyor. BUSKİ tarafından 22-28 Ekim tarihlerinde uygulanacak olan dönüşümlü su kesintisi duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre Bursa Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Mudanya, Gürcsü, Kestel, Karacabey ilçelerinde kesinti uygulanacak.

22.10.2025
22.10.2025
saat ikonu 10:57

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) 22-28 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan su kesintisilerini duyurdu.

neticesinde ortaya çıkan kuralık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 22-28 Ekim tarihleri arasında , ve ilçesi dahil olmak üzere birçok bölgede dönüşümlü 12 saatlik uygulanacak.

Vatandaşlar tarafından 22-28 Ekim Bursa su kesintisi listesi merak ediliyor.

BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 22-28 EKİM

BUSKİ tarafından paylaşılan 22-28 Ekim su kesintisi listesi şöyle:

OSMANGAZİ, YILDIRIM, NİLÜFER, MUDANYA SU KESİNTİSİ 22 EKİM?

BUSKİ tarafından aktarılan bilgilere göre 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Kesinti 23 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek olan mahalleler ise şöyle:

Osmangazi su kesintisi

"Alacahırka (bir kısmı), Alaşarköy, Atıcılar (bir kısmı), Çekirge, Çeltikköy, Demirkapı, Dikkaldırım, Doburca (köy hariç), Hamzabey, Hüdavendigar, İnkaya (alt kısmı), Kocanaip, Kükürtlü, Mehmet Akif, Muradiye, Namık Kemal, Ovaakça Çeşmebaşı, Ovaakça Eğitim, Ovaakça Merkez, Ovaakça Santral, Sırameşeler, Yahşibey, Zafer"

Yıldırım su kesintisi

"Akçağlayan, Çelebi Mehmet, Değirmenlikızık (üst kısmı), Değirmenönü, Demetevler, Hacivat, İsabey, Karapınar, Mollaarap, Musababa (bir kısmı), Piremir (bir kısmı), Şirinevler, Teferrüç, Umurbey (üst kısmı), Vakıf, Yenimahalle, Yiğitler, Yiğitler Otosansit, Zümrütevler (Çiçek Cad. üst kısmı)"

Nilüfer su kesintisi

"19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Ataevler, Badırga, Badırga Sanayi, Badırga DİKOSAB (Deri), Balat, Barış, Bursa OSB, Büyükbalıklı, Cumhuriyet, Çatalağıl, Çalı, Doğanköy, Dumlupınar, Ertuğrul, Fethiye, Gökçeköy, Görükle, Görükle, Işıktepe, İhsaniye, İrfaniye, Karacaoba, Karaman, Konaklı, Kurtuluş (Kocatepe Cad. alt kısmı), Minareliçavuş, NOSAB, Özlüce, Yolçatı, Yüzüncüyıl"

