Memur olmak isteyenler dikkat! 33 kamu kurumu 3 bin 763 memur ve işçi alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

23 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 09:54

Memur olmak isteyen adaylar kamu kurumlarının personel alımı ilanlarına odaklandı. 33 kamu kurumu toplam 3 bin 763 personel alımı yapacak. Memur alımı ilanlarında subay, hemşire, zabıta, itfaiyeci, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi birçok pozisyon mavcut. İlanlarda son başvuru tarihleri ve başvuru şartları detayı yer aldı. İşte ayrıntılar...

TSK doktor, dişçi, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni temin edecek

TSK doktor, dişçi, eczacı ve beden eğitimi öğretmeni temin edecek

Memur olmak isteyenlerin gözü çeşitli kamu kuruluşlarının yaptığı işçi ve memur alımı ilanlarında. Çeşitli pozisyonlarda görevlendirmek üzere bazı kamu kuruluşları harekete geçti. Memur olmak isteyen adaylara müjdeli haber geldi. Memurluk için 33 kamu kurumu işçi alım ilanlarını duyurdu. Son başvuru tarihleriyle 33 kurumun merak edilen personel alımı listesi ve başvuru şartları belli oldu.

KAMU KURUMLARININ İŞÇİ VE MEMUR PERSONEL ALIM DETAYLARI

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 3 bin 763 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü.

Buna göre 7 Bakanlık, 11 belediye, 2 kalkınma ajansı, 5 üniversite, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, BDDK, YTB, SSB, KOSGEB, TPAO, YÖK ve TÜİK olmak üzere 33 kamu kurumu 3.763 adet personel alımı yapacak. Personel alımındaki detaylar merak edildi.

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü; 3 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli canlı model alacak. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

BOZKÖY BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans programlarının birinden mezun ve B sınıf ehliyeti olan 1 tekniker alacağını duyurdu. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 17 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü; 7 büro personeli, 3 teknisyen, 7 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 17 sözleşmeli personel alımı yapacak. 18 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Malatya ili Pütürge Belediye Başkanlığı 1 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacağını duyurdu. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

YTB 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu.

16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MEB 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2 İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı 1 engelli ve 1 eski hükümlü olmak üzere toplamda 2 adet işçi alımı yapacak. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı, Ağ Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET), Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA, Sistem Uzmanı, Test Otomasyon Uzmanı, Ürün Yönetimi ve İş Analizi Uzmanı pozisyonları için toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

175 SÖZLEŞMELİ SANATÇI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek.

15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

SSB 7 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 23 ADET SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:

1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Network Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi, IP Santral Network Uzmanı, 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı, 1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı, 3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALACAK

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yer alan ilana göre alım için yazılı sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde yapılacak, sınav süresi 105 dakika olacak.

Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak.

Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım uzmanı ve 3 kıdemli yazılım uzmanı olmak üzere toplamda 4 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KOSGEB 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 6 yazılım, analiz ve tasarım uzmanı ile 1 bilgi güvenliği uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) alınacak. 29 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

BİR İTFAİYE ERİ ALINACAK

Belediye bünyesine herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan en az C sınıfı sürücü belgesine sahip ve KPSSP94 puan türünden en az 65 alan 1 itfaiye eri alınacak.

20 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

YÖK 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı; 2 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java), 5 Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java), 2 Sistem Uzmanı, 1 Veri Tabanı Uzmanı, 1 Veri Ambarı Uzmanı, 2 Çözümleyici, 2 Programcı olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak.

18 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 1 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 121 TABİP VE 27 ÖĞRETMEN ASKERİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 50 pratisyen tabip, 20 pratisyen diş tabibi, 2 eczacı, 4 atletizm alanında, 4 atış alanında, 4 kicks bocks alanında olmak üzere 12 beden eğitimi öğretmeni; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 30 pratisyen tabip, 2 pratisyen diş tabibi, 3 yelken alanında, 1 kürek alanında, 1 atış alanında, 1 kick bocks alanında olmak üzere 9 beden eğitimi öğretmeni; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 20 pratisyen tabip, 2 atletizm alanında, 2 atış alanında, 2 kicks bocks alanında olmak üzere 6 beden eğitimi öğretmeni alacağını duyurdu.

17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 3 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

TÜİK 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı; Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 2 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı (Linux), 1 kıdemli devops uzmanı alacağını duyurdu.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 20 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 inşaat mühendisi, 1 orman mühendisi, 1 şehir bölge plancısı, 3 sıhhi tesisatçı, 2 inşaat teknisyeni, 2 elektrik teknisyeni, 2 marangoz, 1 boyacı, 1 kaynakçı, 1 sesçi, 1 bahçıvan olmak üzere toplamda 20 adet personel alımı yapacak.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 100 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü; 45 hemşire, 13 sağlık teknikeri (6 anestezi, 3 ameliyathane hizmetleri, 2 patoloji, 2 diyaliz), 3 büro personeli, 35 destek personeli (10 kadın, 25 erkek) olmak üzere toplamda 100 sözleşmeli personel alımı yapacak.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

İTÜ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü 1 yazılım uzmanı ve 1 sistem uzmanı olmak üzere 2 adet sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.

21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 zabıta memuru ve lise ve dengi okuldan mezun 1 memur alınacak. 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 5 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde istihdam etmek üzere bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 uzman, 1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 1 destek personeli alacağını duyurdu.

4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SAVUR BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı bünyesine, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Türkçe Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 eğitmen alacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BİGA BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı bünyesine mühendis pozisyonu için 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HINIS BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığına 1 adet inşaat mühendisliği bölümü mezunu mühendis alınacak. 12 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veteriner hekim alacak. 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 96 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 96 itfaiye eri alınacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 300 İTFAİYE ERİ ALACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak.

18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına TR81 Bölgesinin (Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 uzman alımı yapılacak.

11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALIMI YAPACAK

Kırklareli ili Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesine 1 muhasebeci alınacak. 17 Aralık 2024 tarihinde başlayan başvurular 19 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.