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 | İrem Çınar

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur adaylarını sevindiren haber geldi. Mayıs ayında da kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, toplamda 1.246 yeni personel kamu kadrolarında görev alacak. Memurdan zabıtaya, itfaiye erinden müfettişe, büro personelinden sağlık çalışanına kadar birçok pozisyonda alım yapılacak. SSB, TÜBİTAK, TPAO, SPK, YÖK ve çeşitli belediyeler gibi birçok önemli kurum bu alımlar kapsamında kadrolarını güçlendirecek. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar...

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Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 15:26

Mayıs ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 1246 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

PERSONEL ALIMI İLANLARI

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 178 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinden istihdam edilmek üzere 178 sözleşmesi personel alımı yapacak.

Başvurular 29 Mayıs tarihinde sona erecek.

ALTUNHİSAR BELEDİYESİ 1 ŞOFÖR ALACAK

Altunhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alımı yapacak.

Başvurular 27 Haziran tarihinde sona erecek.

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

HALIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 MEMUR ALACAK

Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Kocaeli Üniversitesi bünyesinden istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 9 PERSONEL ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapacak.

Başvurular 23 Mayıs tarihinde başlayacak 10 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

TÜBİTAK 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

ÖZÜKAVAK BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Özükavak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.

BOLU İLK ÖZEL İDARESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bolu İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli maden mühendisi alımı yapacak.

Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

HİLVAN BELEDİYESİ 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hilvan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Temmuz tarihinde başlayan 4 Temmuz tarihinde sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 6 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Anadolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.

Başvurular 3 Haziran tarihinde sona erecek.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 İŞÇİ ALACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

TPAO 3 İŞÇİ ALACAK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 önlisans mezunu işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU 6 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 engelli işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

SPK 35 MEMUR ALACAK

Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 memur alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 28 Mayıs tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 49 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 49 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 21 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Akıncılar (Sivas) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 teknisyen alımı yapacak.

Başvurular 18 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 50 MEMUR ALACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 memur alacak.

Başvurular 23 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.

DİDİM BELEDİYESİ 10 MEMUR ALACAK

Didim Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

KARAYOLLARI 7 İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 eski hükümlü işçi, 4 engelli işçi alımı yapacak.

Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 17 İŞÇİ ALACAK

Çukurova Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 23 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.

AFYON KARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 27 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 28 Mayıs tarihinde sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 69 İŞÇİ ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 63 geçici işçi, 6 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 15 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

YÖK 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 22 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

AKSEKİ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

SSB 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 proje bazlı sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

FINDIKLI (RİZE) BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Fındıklı (Rize) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 27 Haziran tarihinde sona erecek.

GÖKSUN BELEDİYESİ 6 PERSONEL ALACAK

Göksun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

OTLUKBELİ BELEDİYESİ 6 PERSONEL ALACAK

Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.

Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.

TÜİK 12 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek.

MEB 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

MTA 4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 96 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; büro personeli, destek personeli, hemşire, diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 78 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.

BEYKOZ BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 26 Mayıs tarihinde başlayacak 5 Haziran tarihinde sona erecek.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 150 PERSONEL ALACAK

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 150 personel alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

ZONGULDAK BELEDİYESİ 10 MEMUR ALACAK

Zonguldak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek.

Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 5 MEMUR ALACAK

Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

IŞIKLAR (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Işıklar (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 2 Haziran tarihinde başlayacak 4 Haziran tarihinde sona erecek.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 23 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

AVCILAR BELEDİYESİ 8 MEMUR ALACAK

Avcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 memur alımı yapacak.

Başvurular 17 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Alımlar 10 Haziran tarihinde başlayacak 13 Haziran tarihinde sona erecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 105 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 105 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Alımlar; İHA pilotu ve İHA teknik personeli kadrolarında gerçekleşecek.

Başvurular 19 Mayıs tarihinde sona erecek.

TURHAL (TOKAT) BELEDİYESİ 4 MEMUR ALACAK

Turhal (Tokat) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

BOZÇALI BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Bozçalı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MEMUR VE İTFAİYE ERİ ALACAK

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur ve itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 13 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 İTFAİYE ERİ ALACAK

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 26 Mayıs tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

SURUÇ BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.

Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

SELÇUKLU BELEDİYESİ 66 PERSONEL ALACAK

Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı ve 21 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak.

Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Memurlukta 35 yaş sınırı var mı?
Yeni düzenlemeyle, kamu kurumlarına memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletildi. Artık KPSS dışında, özel yarışma sınavlarıyla personel alımı yapan kuruluşlarda da bu yaş sınırı dikkate alınacak. Bu değişiklik, kamu personel sistemini doğrudan etkileyen torba yasada yer aldı.
ETİKETLER
#kamu personeli
#Kamu Personeli Alımı
#Memur Hakları
#Devlet Memurları
#Memurluk
#Ekonomi
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