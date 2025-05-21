Memur olmak isteyenler dikkat! Bin 246 personel alımı yapılacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Memur adaylarını sevindiren haber geldi. Mayıs ayında da kamu kurumlarına binlerce personel alımı yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, toplamda 1.246 yeni personel kamu kadrolarında görev alacak. Memurdan zabıtaya, itfaiye erinden müfettişe, büro personelinden sağlık çalışanına kadar birçok pozisyonda alım yapılacak. SSB, TÜBİTAK, TPAO, SPK, YÖK ve çeşitli belediyeler gibi birçok önemli kurum bu alımlar kapsamında kadrolarını güçlendirecek. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar...
Mayıs ayında kamu kurumları personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 1246 kişilik kadro için personel alımı yapılacağı duyuruldu. Memur olma hayali kuran adaylar için sevindirici gelişme, farklı pozisyonlarda ve şehirlerde iş fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Memur alımı başvuru tarihleri ne? İşte detaylar...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinden istihdam edilmek üzere 178 sözleşmesi personel alımı yapacak.
Başvurular 29 Mayıs tarihinde sona erecek.
Altunhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 şoför alımı yapacak.
Başvurular 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Halıköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
Kocaeli Üniversitesi bünyesinden istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere öğretmen ve çocuk gelişimcisi alımı yapacak.
Başvurular 23 Mayıs tarihinde başlayacak 10 Haziran tarihinde sona erecek.
TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Özükavak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Bolu İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli maden mühendisi alımı yapacak.
Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.
Hilvan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Temmuz tarihinde başlayan 4 Temmuz tarihinde sona erecek.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.
Başvurular 3 Haziran tarihinde sona erecek.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 21 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 önlisans mezunu işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 6 engelli işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sermaye Piyasaları Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 memur alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 28 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 49 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 21 Mayıs tarihinde sona erecek.
Akıncılar (Sivas) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 teknisyen alımı yapacak.
Başvurular 18 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 memur alacak.
Başvurular 23 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Didim Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.
Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 eski hükümlü işçi, 4 engelli işçi alımı yapacak.
Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
Çukurova Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 17 engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Ardahan İl Özel İdaresi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 23 Haziran tarihinde başlayacak 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 27 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 28 Mayıs tarihinde sona erecek.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 63 geçici işçi, 6 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 15 Mayıs tarihinde başlayacak 20 Mayıs tarihinde sona erecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli ve 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular ise 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Akseki Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 proje bazlı sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.
Fındıklı (Rize) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 27 Haziran tarihinde sona erecek.
Göksun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.
Başvurular 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Türkiye İstatistik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 12 uzman yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 15 Mayıs tarihinde sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 96 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Alımlar; büro personeli, destek personeli, hemşire, diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, mühendis, sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.
Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 78 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde sona erecek.
Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 26 Mayıs tarihinde başlayacak 5 Haziran tarihinde sona erecek.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 150 personel alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Zonguldak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 memur alımı gerçekleştirecek.
Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 30 Mayıs tarihinde sona erecek.
Işıklar (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 2 Haziran tarihinde başlayacak 4 Haziran tarihinde sona erecek.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek.
Avcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 memur alımı yapacak.
Başvurular 17 Haziran tarihinde başlayacak 20 Haziran tarihinde sona erecek.
Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Alımlar 10 Haziran tarihinde başlayacak 13 Haziran tarihinde sona erecek.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 105 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Alımlar; İHA pilotu ve İHA teknik personeli kadrolarında gerçekleşecek.
Başvurular 19 Mayıs tarihinde sona erecek.
Turhal (Tokat) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Bozçalı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Haziran tarihinde başlayacak 18 Haziran tarihinde sona erecek.
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur ve itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 13 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 90 itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 26 Mayıs tarihinde sona erecek.
Suruç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.
Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.
Selçuklu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 45 memur alımı ve 21 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 20 Mayıs tarihinde başlayacak 23 Mayıs tarihinde sona erecek.
Pütürge Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alacak.
Başvurular 12 Mayıs tarihinde başlayacak 16 Mayıs tarihinde sona erecek.