Memur olmak isteyenler dikkat! İşe alımlar başladı: En düşük maaş 44 bin TL

Memur olmak isteyenler için güzel bir haber geldi. Kamu personeli olma hayali kuran kişiler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yeni alım ilanlarını yyaımladı. Yapılan son maaş düzenlemeleriyle birlikte en düşük memur maaşı 44 bin TL sınırına dayandı.

Kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan alanlara göre farklı kadrolar açılıyor ve ve bu pozisyonlar için gerekli şartları sağlayan adaylar yerleştiriliyor. Son yapılan zamlarla birlikte, en düşük memur maaşı 44 bin liraya dayanmış durumda.



YILDA İKİ KEZ MAAŞ ZAMMI

Öğretim üyelerinden işçilere, zabıtadan itfaiyecilere kadar pek çok alanda personel ihtiyacı devam ederken, kamuya memur ya da sözleşmeli olarak giren çalışanlar yılda iki kez maaş zammı alıyor. Nöbet ya da vardiya sistemi dışında çalışan kamu personeli, hafta sonları tatil yaparken hafta içi ise sabah 08.30’dan akşam 17.00’ye kadar mesai yapıyor.



Ayrıca nöbet veya vardiyalı çalışmayan kamu çalışanları, resmi tatillerde ücretli izin hakkına sahip. Memur maaşları dışında sağlanan ek gelirler de dikkat çekiyor. Mesai ücretleri, çeşitli destek ve yardımların yanı sıra bazı kamu çalışanlarına sosyal tesis imkanları da sunuluyor. Bu haklardan çalışanların aileleri de yararlanabiliyor. Ayrıca memuriyette disipline aykırı suçlar işlenmedikçe işten çıkarılma gibi bir durum söz konusu olmuyor.

İŞTE MEMUR, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARANAN YERLER:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

78 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Mayıs - 20 Mayıs)



ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

5 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 7 Mayıs - 11 Mayıs)



SÖĞÜTLÜ (GÜMÜŞHANE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 23 Haziran - 25 Haziran)



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

96 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 6 Mayıs - 20 Mayıs)



EGE ÜNİVERSİTESİ

70 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK ( 6 Mayıs - 25 Mayıs)



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK ( 5 Mayıs - 16 Mayıs)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 26 Mayıs - 30 Mayıs)



OTLUKBELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 ADET HARİTA MÜHENDİSİ ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)



SAĞLIK BAKANLIĞI

22 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 7 Mayıs - 26 Mayıs)



TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

12 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALACAK ( 5 Mayıs - 15 Mayıs)



İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)



İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)

GÖKSUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)



FINDIKLI (RİZE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Haziran - 27 Haziran)



SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

5 PROJE BAZLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 23 Mayıs)



SAĞLIK BAKANLIĞI

3658 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)



SAĞLIK BAKANLIĞI

15342 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 8 Mayıs)



AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 2 Mayıs - 16 Mayıs)



YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İLE 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAKTIR ( 29 Nisan - 14 Mayıs)



BOZÇALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)



TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)



KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)



BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

105 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Mayıs - 19 Mayıs)



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)



HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

1 İÇ DENETÇİ ALACAK ( 28 Nisan - 12 Mayıs)



AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 10 Haziran - 13 Haziran)



AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

8 MEMUR ALACAK ( 17 Haziran - 20 Haziran)



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

23 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 25 Nisan - 23 Mayıs)

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Nisan - 9 Mayıs)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 25 Nisan - 9 Mayıs)



IŞIKLAR (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 2 Haziran - 4 Haziran)

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

5 MEMUR ALACAK ( 20 Mayıs - 30 Mayıs)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 21 Nisan - 8 Mayıs)



YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

NAKLEN 1 MALİ HİZMETLER UZMANI ALACAK ( 17 Nisan - 16 Mayıs)

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 26 Mayıs - 5 Haziran)

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ, ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIM İLANI ( 20 Mayıs - 30 Mayıs)



ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

10 MEMUR ALACAK ( 16 Haziran - 18 Haziran)

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 26 Mayıs - 28 Mayıs)

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MUHASEBECİ ALACAK ( 28 Mayıs - 30 Mayıs)



YIĞILCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 26 Mayıs - 28 Mayıs)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

90 İTFAİYE ERİ ALACAK ( 20 Mayıs - 26 Mayıs)

AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MEMUR VE İTAFİYE ERİ ALIM İLANI ( 13 Mayıs - 16 Mayıs)



SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)

ULUBEY (UŞAK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 14 Mayıs)

SURUÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

5 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 16 Mayıs)



SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

21 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 20 Mayıs - 23 Mayıs)

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

45 MEMUR ALACAK ( 20 Mayıs - 23 Mayıs)

PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 12 Mayıs - 16 Mayıs)

KADİRLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

4 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 8 Mayıs)

CEYLANPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)

ÇALIŞ (NEVŞEHİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)



ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

6 MEMUR ALACAK ( 28 Nisan - 9 Mayıs)



BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

50 MEMUR ALACAK ( 5 Mayıs - 9 Mayıs)

BOR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1 MEMUR ALACAK ( 7 Mayıs - 9 Mayıs)