Memur olmak isteyenlere büyük fırsat SGK 200 memur alacak! Başvuru için son 2 gün
SGK, memur olmak isteyenler için müjdeyi verdi. ÖSYM’nin yayımladığı KPSS 2024/1 tercih kılavuzuna göre SGK 200 memur alımı yapacak. Kamuya en çok personel alımı yapan SGK'nın başvuru şartları ve detayları belli oldu. 200 memur alımı için ilan yayında. SGK, KPSS 2024/1 tercih kılavuzu ile memur alımını resmen başlattı.
KPSS 2024/1 tercih kılavuzunda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 200 memur alımı yapacağı açıklandı. Ön lisans ve lisans mezunları için memur olma fırsatı doğdu. SGK 200 memur alımı için başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar belli oldu.
SGK 200 MEMUR ALIMI BAŞLADI
KPSS 2024/1 tercih süreci kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı tarafından, kadrolu 200 memur personel alımı gerçekleştirilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile gerçekleştirilecek olan işe alım sürecinde 200 yeni memur istihdam edilecek.
SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
SGK memur alımı başvurusu için son gün 18 temmuz olacak. Başvurular ÖSYM’nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.
SGK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
İlana başvuracak adaylar 2022 KPSS Lisans, 2022 KPSS Ön Lisans ve 2022 KPSS Ortaöğretim sınavlarından birine girmiş ve yeterli puanı almış olmalı.
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puan türü ile alım yapılacak.
İcra memuru pozisyonuna başvuracak adayların 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.