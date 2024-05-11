Memur-Sen memur ve emekliye yapılacak zam için rakam verdi

11 May 2024 23:34 - Güncelleme : 11 May 2024 23:49

Memur ve emekliye temmuz ayında yapılacak zam miktarı merakla bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, son toplantıda yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38 olarak güncelledi. Merkez'in aldığı bu kararın memur ve emekli zammına nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin Memur-Sen'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MEMUR-SEN'DEN AÇIKLAMA

Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi.

Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirten Yalçın, önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu ifade etti.

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor" diye konuştu.

TAHMİNLER TUTARSA YÜZDE 25 ZAM

İşçi ve Bağkur emeklileri de Temmuz'da yapılacak artışı bekliyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 18,72 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonunun eklenmesiyle zam oranları netleşecek.

Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinde enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2,54 oldu. Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olacak da SSK ve BağKur emeklisine bu oranda zam yapılması anlamına geliyor.