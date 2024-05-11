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Son dakika! 2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
11 May 2024 20:48 - Güncelleme : 11 May 2024 20:54
Son dakika! 2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.

Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."

Detaylar geliyor...

Kaynak: Tgrthaber.com.tr
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