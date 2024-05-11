Son dakika! 2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
11 May 2024 20:48 - Güncelleme : 11 May 2024 20:54
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.
Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."
Detaylar geliyor...
Kaynak: Tgrthaber.com.tr