Son dakika! 2024 yaş çay alım fiyatı belli oldu

11 May 2024 20:48 - Güncelleme : 11 May 2024 20:54

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir.

Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir. Hayırlı olsun."

Detaylar geliyor...