Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

Memur-Sen'den 'seyyanen zam' talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli maaşlarında yaşanan gelir kaybına dikkat çekerek kapsamlı bir ücret reformu çağrısında bulundu. Yalçın, ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Memur Sendikaları Konfederasyonu () Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ücret reformu yapılsın istiyoruz. Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin diyoruz" dedi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaları Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde, diğer illerde de meydanlarında eylem gerçekleştirdi. Bakanlık önünde gerçekleştirilen eyleme Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Yalçın, eylemlerin ücret adaletsizliği, alın terinin karşılığı ve adalet için gerçekleştirildiğini söyledi.

'FARKLI STATÜLERDEKİ PERSONELİN ÜCRETİNDEN DÜŞÜK OLDUĞUNU HERKES BİR KEZ DAHA GÖRDÜ'

Yeni yılın ilk maaşını kamu görevlilerinin bugün aldığını dile getiren Yalçın, "Zamlı maaşların bile aynı işi yapan farklı statülerdeki personelin ücretinden düşük olduğunu herkes bir kez daha gördü. Sosyal maliyet büyüyor, kamudaki huzursuzluk daha da artıyor, gelir dağılımı bozuluyor. Kamuda çalışanlar arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor. Böylesi bir haksızlığa karşı susmak değil sesimiz duyurmak için hesabın sorumlusunun önündeyiz. Bizim derdimiz, ekmeğimiz, emeğimiz, geleceğimizdir. Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanların sahanın sesini duyması içindir. Aynı işi yapanlar arasındaki ücret uçurumuna maliye nasıl göz yumuyor? Maliyeciler bütçeyi denkleştirdiler fakat memurun sosyal maliyetini hesaba katmadılar. Sosyal maliyeti önlemek, bütçeyi denkleştirmekten hem daha kolay hem de daha adaletliydi. Fakat işveren de, hakem de zor olanı seçti. Masada söyledik, hakemde söyledik, eylemlerimizde, basın açıklamalarımızda söyledik. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Kurumlarda huzur kalmadı, maliyenin bir tarafı öz, bir tarafı üvey gören sistemi çalışma barışını bozdu, sistemi tıkadı, dahası insanları çileden çıkarma noktasına getirdi" ifadelerini kullandı.

'SON 2 SÖZLEŞME UYUŞMAZLIKLA SONUÇLANDI'

Toplu sözleşmenin 4'ünün uzlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Yalçın, "Kararların yarısını masa, yarısını hakem üzerinden çözdük. 16 yıllık sürecin 8 yılında ‘tamam' diyebildik. Son 2 sözleşme uyuşmazlıkla sonuçlandı. ‘Ne sorun var ki' duyarsızlığı değil, ‘Gelin görüşelim' duyarlılığı istiyoruz. 8 toplu sözleşmede tutanak tutulmadığını da, hakeme elimiz boş gönderildiğini de, hedeflenen enflasyon kadar bile zam verilmediğini de, masada kazandığımız maddelerin sahada uygulanmadığını da gördük. Hakem bunlardan bir tanesine bile 'böyle iş mi olur arkadaş' diyemedi. Toplu sözleşmenin hukuku korunmadı. Tarafların iradesine ve mücadelesine saygı duyulmadı. Kısacası hakem, maliyenin sesinden, hazinenin talimatından başka bir şey duymadı, görmedi" açıklamasında bulundu.
Yalçın, kamu personel reformunun hayata geçirilmesi ve 4688 sayılı Kanun'daki eksikliklerin giderilmesinin işveren ve hükümetin temel sorumlulukları olduğunu da vurguladı.

'KAYIPLARIN TELAFİ EDİLDİĞİ VE EMEKLİYE DE YANSIYACAK ŞEKİLDE SEYYANEN ZAM VERİLSİN DİYORUZ'

Toplu sözleşmenin kayıpların telafi edildiği, çalışma barışının sağlandığı bir sözleşme olması gerektiğini söyleyen Yalçın, "Kayıplarımızı görmeyen bir sözleşme olarak sonuçlandı. Ücrette denge, gelirde adalet, kamuda huzurun sağlanmasını istiyoruz. Ücret reformu yapılsın istiyoruz. Gelirde denge sağlanması için kayıpların telafi edildiği ve emekliye de yansıyacak şekilde seyyanen zam verilsin diyoruz. Emeklilere verilmeyen seyyanen zammın da biran önce hayata geçmesini istiyoruz. Kamuda huzurun sağlanması için 4688 sayılı Kanun evrensel normlara uyumlu hale getirilsin istiyoruz. Memur bu durumu hak etmiyor. Üç temel beklentimize ilave olarak 1'inci dereceye 3600 ek gösterge artık hayata geçirilmelidir. Gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir. 22 bin 150'ye ulaşan seyyanen zam emeklilere de yansıtılmalıdır. Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, teknik personelin beklentileri karşılanmalıdır. YHS artık tarih olmalı, genel idare hizmetleri sınıfına dahil olmalıdır. Akademik zam ötelenmemeli. İdari personel, şef, şube müdürü ve diğer personeller için ücret reformu istiyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
#emekli
#maaş zammı
#toplu sözleşme
#memur-sen
#kamu personeli
#Ücret Reformu
#Hakkızlık
#Ekonomi
