Memur ve emekli zam oranları güncellendi: 6 aylık enflasyon farkı netleşiyor! İşte meslek meslek yeni maaşlar

24 Aralık 2024 10:18 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:30

Yeni yılda asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zamları gündemin en önemli konuları arasında yer alacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı da eklenince öğretmen, polis, hemşire ve mühendislerin alacağı maaşlar ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar...

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! Refah payı için kritik ipucu: İşte emekli maaş artış oranları

SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! Refah payı için kritik ipucu: İşte emekli maaş artış oranları

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Memur​ ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Ocak 2025 zammı​ için gözler Aralık ayı enflasyon​ verisine çevrilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da Aralık ayı enflasyon oranını açıklayacak. Bu veri, son 6 aylık enflasyon farkını netleştirerek memurlar ve emekliler için yeni zam oranlarının belirlenmesini sağlayacak.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan toplu sözleşme gereği memurlar için yüzde 10 oranında bir artış uygulanmıştı. Ocak ayında ise toplu sözleşme kapsamında belirlenen artış oranı yüzde 6 olacak. Ancak, bu oran enflasyon farkı ile güncellenecek. Son altı ayda gerçekleşen enflasyon, toplu sözleşmede öngörülen yüzde 6’lık zammın üzerinde çıkarsa, maaşlara ek bir zam yapılacak. Aralık ayı enflasyon oranı, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon farkını belirlemek açısından kritik bir öneme sahip. TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından memur ve emekli​ maaşlarına uygulanacak toplam zam oranı kesinleşmiş olacak.

ENFLASYON VERİLERİ

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,57

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 14,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,15

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 10,40

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, enflasyon oranının yüzde 1,72 olması bekleniyor. Açıklanan veriye göre olası yeni maaş tablosu şöyle;

6 aylık enflasyon: Yüzde 16,54

SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 16,54

Memur enflasyon farkı: Yüzde 5,95

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

Memur zammı: Yüzde 12,31

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon farkı ile birlikte, en düşük memur maaşı 43 bin TL'yi aşması bekleniyor. Memur emeklisinin taban maaşı ise 20 bin TL'ye yaklaşacak.

En düşük memur emekli maaşı: 17.586 TL - 19.837 TL - 19.926 TL

En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 43.283 TL - 44.031 TL

Bekar memur maaşı: 36.236 TL - 40.004 TL - 40.696 TL

EMEKLİ MAAŞLARINDAKİ SON DURUM

Ocak 2025 zam döneminde, memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre 4-5 puan daha düşük bir artış alacak. Ancak, diğer emeklilerle eşit bir zam oranı uygulanması da gündemde yer alıyor. Böylece, en düşük memur emekli maaşı 20.494 TL'ye çıkabilir.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT VE 6 AYLIK)

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 64.872 TL

Memur (Üniversite Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 45.849 TL

Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 59.046 TL

Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 53.280 TL

Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 65.222 TL

Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 59.021 TL

Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 74.320 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 52.853 TL

Mühendis 1/4 - 58.957 TL: 64.440 TL - 72.372 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 47.046 TL

Profesör 1/4: 85.671 TL - 96.217 TL

Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 63.496 TL

Vaiz 1/4: 49.161 TL - 55.212 TL

Avukat 1/4: 56.179 TL - 63.094 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI (MEVCUT VE 6 AYLIK)