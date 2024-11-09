Memur ve emekli zam oranları sil baştan! Merkez Bankası'nda hedef değişti: En düşük emekli maaşı için tablo karanlık

09 Kasım 2024 10:38 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 11:36

Merkez Bankası son açıkladığı enflasyon raporuyla birlikte enflasyon tahminini yükseltti. Bu durum 2025 yılına yansıyacak tüm ücret ve maaşların zam oranını etkileyecek. Yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında konuşan Karahan, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerinin sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncelledi. 2025 ocak ayında zam alacak SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve memur maaşlarında tablo yeniden güncellendi.

Çok çalışana daha fazla emekli maaşı! Emekli aylıklarında oluşacak fark için aralık ayına dikkat

Çok çalışana daha fazla emekli maaşı! Emekli aylıklarında oluşacak fark için aralık ayına dikkat

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 44'e yükseltildi. Maaş beklentileri de oranla birlikte yükseldi. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda ne kadar zam yapılacağı da sorgulanmaya başladı. Merakla beklenen 2025 yılı Ocak zammıyla en düşük memur maaşı da ortaya çıktı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş tablosu.

MERKEZ BANKASI HEDEF YÜKSELTTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardığını açıkladı.

Bu zamana kadar orta vadeli programdaki yüzde 41,5 hedefine göre yapılan hesaplamalar da şaştı. Enflasyon eğer yıl sonunda yüzde 44 olarak gerçekleşirse SSK ve Bağkur aylıkları 2025 ocak ayında yüzde 15.45 oranında zam yapılması gerekecek. Memur maaşlarıyla emekli memur aylıklarına yapılacak zam ise yüzde 11,25'te kalacak.

2024 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNE YENİDEN REVİZE

Geçen yıl bu zamanlarda 2024 yılı için yüzde 36 enflasyon tahmini öngörülmüştü. 2024 yılı 2. enflasyon raporunda yani mayıs ayında revize edildi yıl sonu için hedef 38 olarak revize edildi. Merkez Bankası 3 enflasyon raporu açıklarken de 'Revizyon ihtiyacı yok mu? sorusuna Merkez Bankası olmadığını ifade etmişti. "Patika öngörüyoruz ortak noktası 38 olmak üzere yüzde 42 ile 34 arası diyoruz. O patikanın içerisinde kalırsa hedefimizi tutturmuş olarak kabul edeceğiz" demişti. Şimdi yeni güncelleme ile bu orta nokta yüzde 44 oldu.

Orta vadeli programda yine Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına göre 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörülmüştü.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI KAÇ OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 Ocak’ta yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.

Revize edilen hedef tahmin tutar yüzde 44'te kalır ve enflasyon yüzde 44 olursa enflasyon yıl sonunda Temmuz Aralık dönemindeki enflasyon oranı yüzde 15.45 olacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları 6 aylık enflasyona göre artırılıyor. Dolayısıyla Ocak ayında SSK

ve Bağkur emekli ayrılıklarına yapılacak zam yüzde 15.45 olacak.

MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME DETAYI

Memur maaşlarında ise durum farklı. Memur maaşları Temmuz ayında yüzde 19.31 oranında zam aldı. Memurlar 19.31'in 10 puanlık kısmını toplu sözleşme zammından kaynaklanıyordu. Memur maaşlarında enflasyon toplu sözleşmeyle belirlenen oranı artarsa o artan kısmın önce enflasyon farkı veriliyor bunun üzerine bir sonraki dönemin toplu sözleşme zammı uygulanıyor. Oran 15.45 olduğuna göre enflasyon temmuz aralık döneminde yüzde 10'luk toplu sözleşmeden çıkardığımız zaman 4.95 puanlık bir fark oluyor.

Buna göre 4.95 puanlık bir enflasyon farkı olacak memur maaşlarında. Gelecek yıl ocak ayında yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Dolayısıyla toplam zam yüzde 11. 25'te kalacak.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI EŞİTLENECEK Mİ?

Emekli işçi ve emekli esnaf aylıklarına 2024 Ocak ayında yüzde 49.25 yapılmıştı. Memur maaşlarının daha yüksek kalması nedeniyle yüksek bir zam verilip memur maaşlarına eşitlendi. Temmuz ayında ise emekli işçi ve emekli esnafın maaş zammı yüzde 24.73 oldu. Fakat memur maaşlarıyla emekli memur aylıklarına zam yüzde 19,31'de kaldı. Temmuz ayında memur ve emekli arasında 5.45 puanlık bir fark ortaya çıktı ve bir eşitleme yapılmadı. Şimdi ocak ayında da yine bir fark ortaya çıkacak. Bir oran 15.45 olurken diğeri 11.25'de kalacak. Yani 4.2 puanlık bir fark söz konusu olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Kulislere yansıyan bilgiye göre geçen yıl seyyanen zam alan memurların enflasyon karşısında korunduğu ama seyyanen zam verilmeyen emekli memurlar için bu sene emekli memur maaşları memur maaşlarına endesklendiği için yani SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük bir düzeyde kaldığı için önemli bir ölçüde enflasyon karşısında emekli memurlar aylıkları erimiş oldu. Tabloya baktığımız zaman memurun çalışırken aldığı maaşla emekli olduklarında aldığı aylık arasında çok büyük bir fark ortaya çıktı.

Ankara'dan yansıyan bir diğer kulis haberi ise 12.500 liralık en düşük emekli konusunda ise ekonomi yönetiminin bir hazırlığının olmadığı. Bu konuda son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek ama bu konuda henüz şu an için bir ışık bulunmuyor.

MEMUR VE EMEKLİ 6 AYLIK ZAM TABLOSU

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahminine göre 6 aylık zam tablosu şöyle: