Memur ve emekli zammı için son viraj! Vatandaşın gözü o güne çevrildi: Merkez Bankası duyuracak

14 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:49

Küresel piyasalarda, ABD'nin açıklanan enflasyon verilerinin ardından, yatırımcıların gözü bu hafta yapılacak olan Fed'in para politikası açıklamalarına çevrildi. İç piyasada ise memur maaşı ve emekli maaşı zammı öncesinde kritik bir veri olan Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bekleniyor. Bu anket, hem memur maaşları hem de emekli maaş zammı için yapılacak en güncel hesaplamaların temelini oluşturacak. Tüm gözler, bu önemli verinin açıklanacağı Cuma gününe çevrildi. İşte önümüzdeki haftanın ekonomi takvimi...

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

Son dönemde artan jeopolitik riskler, özellikle Güney Kore ve Fransa’daki siyasi krizlerin derinleşmesi, küresel piyasaların yönünü belirlemekte zorlanmasına yol açtı. ABD’de açıklanan makroekonomik veriler ise, enflasyonla mücadelenin beklenenden uzun sürebileceği endişelerini artırdı. ABD​ ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği yönünde bazı iyimser beklentiler olsa da, Federal Rezerv'in (Fed) gelecekteki politikaları üzerine hala belirsizlikler bulunuyor.

FED FAİZ KARARI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

ABD'deki 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın politikaları da ekonomi üzerindeki belirsizlikleri artırıyor. Trump'ın ticaret politikaları ve Fed'in faiz indirim hızı arasındaki potansiyel uyumsuzluklar, dolara olan talebi artırırken, dolar endeksi geçen hafta 107 seviyesini geçerek son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, güvenli liman olarak bilinen varlıklara yönelimi artırırken, altın ve petrol fiyatlarında da artışa yol açtı.

Analistler, bu hafta yapılacak olan Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gidileceğini öngörüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, bankanın izlediği politikalara dair ipuçları sağlayabilir.

DOLAR VE PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

ABD’deki ekonomik gelişmeler ve Trump’ın gümrük vergilerini artırma planları, dolara olan talebi artırdı. Dolar endeksi geçen hafta yüzde 1 oranında yükselerek 107 seviyesini geçti. Altın fiyatları, Orta Doğu’daki karışıklıklar ve Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerle güvenli liman talebinin artmasıyla ons başına 2.650 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatları ise bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 4,5 oranında artarak 74,1 dolar seviyesini gördü.

TÜRKİYE'DE EKONOMİK GÖSTERGELER VE BORSADAKİ YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 0,44 artışla 10.125,46 puandan kapandı. Teknik açıdan BIST 100’de 10.150 ve 10.200 puan direnç, 10.000 ve 9.900 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor. Dolar/TL, haftayı yüzde 0,4 artışla 34,9520’den tamamladı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayında cari işlemler hesabında 1 milyar 880 milyon dolar fazla oluştuğunu açıkladı. Cari denge, yaklaşık 5 yıl sonra üst üste 5. ayda fazla vermiş oldu. Cuma günü açıklanacak Piyasa Katılımcıları Anketi, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam hakkında son ipuçlarını verecek. Aralık ayı için öngörülen yüzde 1,67’lik enflasyon​ artışı, zamlı maaş tahminlerini belirleyecek.