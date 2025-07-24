Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme süreci öncesi Memur-Sen taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerin 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur emeklilerinin de seyyanen zamdan yararlanması gerektiğini belirtti. Sendikanın teklifinde sosyal yardımlarda ciddi artışlar öne çıkıyor. Buna göre:
Kadın çalışanlara yönelik ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması önerildi. Sözleşmeli personelin aile birliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği hakkı tanınması da istenen başlıklardan biri oldu.
Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara 23 bin 400 TL ikramiye verilmesi önerisi dikkat çeken talepler arasında yer aldı.
Memur-Sen’in teklifinde şu başlıklar da yer aldı:
Memur-Sen’in maaş artışı önerisi ise şöyle:
Bu düzenlemeler kabul edildiği takdirde, en düşük bekar memur maaşının 47 bin 500 TL’den 74 bin 930 TL’ye yükselmesi bekleniyor.