Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

Yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi toplu sözleşme süreci öncesi Memur-Sen taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerin 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur emeklilerinin de seyyanen zamdan yararlanması gerektiğini belirtti. Sendikanın teklifinde sosyal yardımlarda ciddi artışlar öne çıkıyor. Buna göre:

Eş yardımı, mevcut 2660 TL’den 11 bin 700 TL’ye çıkarılmak isteniyor.

0-6 yaş arası çocuk için verilen 585 TL’lik yardımın, 3 ve üzeri çocuk sahibi memurlara her bir çocuk için 8 bin 775 TL olması talep edildi.

DOĞUM İZNİ, YER DEĞİŞİKLİĞİ VE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kadın çalışanlara yönelik ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması önerildi. Sözleşmeli personelin aile birliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği hakkı tanınması da istenen başlıklardan biri oldu.

Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara 23 bin 400 TL ikramiye verilmesi önerisi dikkat çeken talepler arasında yer aldı.

MALİ HAKLARDA KAPSAMLI DÜZENLEME

Memur-Sen’in teklifinde şu başlıklar da yer aldı:

Tüm memurlara ilave derece verilmesi,

Toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması,

Özel hizmet tazminatı ve ilave ödemelerde artış,

Yiyecek yardımı düzenlemesi,

Disiplin cezalarına kısmi af,

Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi,

Kira yardımı uygulaması,

Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idare sınıfına geçirilmesi,

Ek ödemelerin yükseltilmesi.

2026-2027 ZAM TEKLİFLERİ

Memur-Sen’in maaş artışı önerisi ise şöyle:

2026 : Taban aylığa 10 bin TL zam + yüzde 10 refah payı, ilk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 oranında zam.

2027: Taban aylığa 7500 TL zam, ilk 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam. Enflasyon farkının 2 puan artırımlı uygulanması talep edildi.

Bu düzenlemeler kabul edildiği takdirde, en düşük bekar memur maaşının 47 bin 500 TL’den 74 bin 930 TL’ye yükselmesi bekleniyor.