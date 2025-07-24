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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

Memur-Sen, 2026-2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme süreci öncesinde zam teklifini ve ek taleplerini açıkladı. 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ele alınacak teklifte, sadece maaş artışları değil, memurların sosyal ve mali haklarına yönelik çeşitli düzenlemeler de yer aldı. Memur-Sen, emeklilere seyyanen zam başta olmak üzere birçok konuda iyileştirme talep ediyor. İşte detaylar...

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:40

Yaklaşık 4 milyon ve memur emeklisini ilgilendiren 2026-2027 dönemi süreci öncesi taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Görüşmelerin 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur emeklilerinin de seyyanen zamdan yararlanması gerektiğini belirtti. Sendikanın teklifinde sosyal yardımlarda ciddi artışlar öne çıkıyor. Buna göre:

  • Eş yardımı, mevcut 2660 TL’den 11 bin 700 TL’ye çıkarılmak isteniyor.
  • 0-6 yaş arası çocuk için verilen 585 TL’lik yardımın, 3 ve üzeri çocuk sahibi memurlara her bir çocuk için 8 bin 775 TL olması talep edildi.
Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

DOĞUM İZNİ, YER DEĞİŞİKLİĞİ VE BAYRAM İKRAMİYESİ

Kadın çalışanlara yönelik ücretli doğum izninin 60 haftaya çıkarılması önerildi. Sözleşmeli personelin aile birliğini sağlamak amacıyla yer değişikliği hakkı tanınması da istenen başlıklardan biri oldu.

Ramazan ve Kurban bayramlarında memurlara 23 bin 400 TL ikramiye verilmesi önerisi dikkat çeken talepler arasında yer aldı.

Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

MALİ HAKLARDA KAPSAMLI DÜZENLEME

Memur-Sen’in teklifinde şu başlıklar da yer aldı:

  • Tüm memurlara ilave derece verilmesi,
  • Toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması,
  • Özel hizmet tazminatı ve ilave ödemelerde artış,
  • Yiyecek yardımı düzenlemesi,
  • Disiplin cezalarına kısmi af,
  • Gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesi,
  • Kira yardımı uygulaması,
  • Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idare sınıfına geçirilmesi,
  • Ek ödemelerin yükseltilmesi.
Memur-Sen toplu sözleşme taleplerini tek tek sıraladı: '11 bin 700 TL eş yardımı, 23 bin 400 TL bayram ikramiyesi...'

2026-2027 ZAM TEKLİFLERİ

Memur-Sen’in maaş artışı önerisi ise şöyle:

  • 2026: Taban aylığa 10 bin TL zam + yüzde 10 refah payı, ilk 6 ay için yüzde 25, ikinci 6 ay için yüzde 20 oranında zam.
  • 2027: Taban aylığa 7500 TL zam, ilk 6 ayda yüzde 20, ikinci 6 ayda yüzde 15 zam. Enflasyon farkının 2 puan artırımlı uygulanması talep edildi.

Bu düzenlemeler kabul edildiği takdirde, en düşük bekar memur maaşının 47 bin 500 TL’den 74 bin 930 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

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