Memur ve emeklinin cebine girecek net zam belli oldu! 4A, 4B, 4C, Bağkur ve SSK maaşında sürpriz formül

11 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 10:57

Milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıl zam oranları ocak ayında TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranının ardından kesinleşecek ve emekli aylıkları 6 aylık enflasyon farkı oranında zamlanacak. Emekli aylığı, dul yetim maaşı, iş göremezlik ödeneği gibi yani sosyal güvenlik kurumundan maaş alan aşağı yukarı işte 16 milyonun üzerinde vatandaşın gözü kulağı zam oranlarında. Yeni yıl yaklaştıkça merak da artıyor. Yılın ilk 6 ayının farkını zam olarak alacak olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'na bağlı vatandaşların zam oranında tablo belirginleşmeye başladı.

Emekliler her yıl olduğu gibi ocak ve temmuz ayında maaşlara zam alıyor. Emekli aylıklarıyla birlikte, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, dul

yetim maaşı gibi birçok ödeme de zamlanıyor. 3 Ocak 2025 tarihinde 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak. 6 aylık enflasyon farkı tüm maaş zamlarında belirleyici olacak. Özellikle kök aylık ve taban aylıklara yapılacak artışların hangi yasal düzenlemeyle değişeceği ise merak konusu. Peki, 4A, 4B, 4C, Bağkur ve SGK emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni tablo.

EMEKLİ ZAMMINA OVP, MB VE PİYASA ANKETLERİ

Emekli zammına ilişkin OVP, MB ve piyasa anketleri üzerinden birçok olasılık masada yer alıyor. MB, 2024 yılsonu enflasyonunu yüzde 44 olarak öngördü. Böylece emekli ve memur maaş zammı için en yeni tablo ortaya çıktı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

MB'nin açıkladığı gibi yüzde 44 olarak gerçekleşirse, bu dönemdeki enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ocak ayında alacakları enflasyon zammı da yüzde 15,45 seviyesinde belirlenecek.

Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisini ilgilendiren emekli maaş zammı 2025 Ocak ayında belli olacak. 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli ve 15.8 milyon ücretli yeni zam oranlarını sorguluyor. Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. 6 aylık enflasyona göre yapılan zamlarda memurlar ve memur emeklileri için de toplu sözleşme zammı ilave ediliyor. Bu artışların üzerine refah payı da etkili oluyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN CEBİNE GİRECEK ZAM

7. Dönem Toplu Sözleşme'si ne göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk altı ayında ise yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da alacak.

Şu zamanda kadar 4 aylık enflasyon farkı şekillendi. Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, Eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 oldu. Yüzde 1.87 enflasyon farkına yüzde 6 ilave edilince toplam yüzde 7.99 kümülatif zam ortaya çıktı. Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından emekli ve çalışanların cebine girecek net zam açıklanacak.

ZAM MİKTARI DAHA DA YUKARIYA ÇIKACAK

Kasımda yüzde 2,5 ve aralık ayında yine yüzde 2,5 enflasyon oranı gelirse yılın ikinci yarısında enflasyon tahmini yüzde 16.55 olacak.

Memur ve memur emeklileren fazla 7,03 oranında enflasyon farkına hak kazanacak. Bu orana yüzde 6'lık zam haklarının klenmesiyle memurların maaşları yüzde 13.46 civarında artacak.

YENİ MEMUR MAAŞ TABLOSU

Yüzde 7.99 oranı üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük memur maaşı 42 bin 338 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 18 bin 993 liraya yükselecek.

Yılbaşında en düşük memur maaşının 44 bin 481 TL'ye en düşük memur emeklisi aylığının da 19 bin 955 TL olması bekleniyor.

KÖK MAAŞTA SÜRPRİZ VAR MI?

10 bin TL olan en düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 12 bin 500 lira oldu. Günümüzde 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor. En düşük emekli maaşının artması için Meclis'te kanun düzenlemesi için beklentiler artarken hükümet kanadından sürpriz bekleniyor. Buna göre taban aylıkların 15 bin liraya çıkartılması bekleniyor.