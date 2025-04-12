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 | Kübra Çelepi

Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

Memur ve emekliler temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam güncellemesi için hesaplamaları araştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı şekillenmeye başladı. Ancak, enflasyonun yüksek olması durumunda memurlar yine enflasyon altında kalabilir, bu nedenle aylık güncelleme ve seyyanen zam talep ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, gelen son veriler ışığında memur ve emekli zammını hesapladı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 11:35

Memurlar ve emekliler için temmuz ayı kritik. Maaşlara yapılacak zam güncellemesi için hesaplamalar başladı. Tahminlere göre enflasyon oranına göre düşük bir zam bekleniyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, aylık enflasyon farklarının maaşlara yansıtılması ve seyyanen zam talebini yeniden vurguladı.

Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NETLEŞİYOR

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Değerli memurlar ve emekli dostlarımız, gözler yine Temmuz ayında. Çünkü milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaşlarına yapılacak güncellemeyi bekliyor. Seyyanen zam gelecek mi, refah payı verilecek mi, soruları artık her yerde konuşuluyor. Geçen yıl sizlere şu uyarıda bulunmuştum. Seyyanen zam, refah payı konuşulurken enflasyonun altında bir zam gelebilir. Maalesef bu öngörü gerçekleşti. 2024 Temmuz’unda da, 2025 Ocak ayında da memurlar ve emekliler enflasyon karşısında ezildi. Bu tablo değişmezse, Temmuz 2025’te de aynı manzara karşımıza çıkacak.

Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

3 AYLIK VERİLER ZAMLAR ADINA NE DİYOR?

TÜİK’in açıkladığı 3 aylık enflasyon verilerine göre;

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kümülatif artışı: %10,07
  • Memur ve memur emeklilerinin kümülatif artışı: %9,02
Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

MEMUR VE EMEKLİLER GİZLİ BİR KESİNTİYLE KARŞI KARŞIYA

Gıdada sadece Mart ayında yüzde 4,94 oranında artış yaşandı. Bu sepet, memurlar ve emekliler için temel harcama kalemleri var. Ancak açıklanan genel enflasyon oranı sadece yüzde 2,46. Bu fark, maaşlara yansımadığı sürece memur ve emekliler resmen gizli bir kesintiyle karşı karşıya.

Tahminlere göre,

  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz’da %15-16 arasında bir artış,
  • Memur ve memur emeklilerine ise en fazla %13-14 arasında bir güncelleme yapılması bekleniyor.
Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

EŞİTLEME REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Eğer hükümet eşitleme yapmaz, seyyanen zam ya da refah payı gündeme gelmezse, memurlar ve emekliler yine enflasyon altında kalacak.

Geçmişte de gördük. Masada alınan yüzde 5, sahada enflasyonla silindi. 6 ay beklenen zam, alım gücüne ulaşmadan buharlaştı.

Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor

ÇÖZÜM AYLIK GÜNCELLEME

Tek çözüm, aylık bazda enflasyon farklarının maaşlara yansıtılması. Gıdaya gelen zam yüzde 5’se, memur maaşlarına da o ay içinde aynı oranda zam gelmeli. Bu sistemin adı eşel mobil sistemi. Türkiye’nin enflasyon gerçeği göz önüne alındığında, artık bu sistem zaruri hale geldi.

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HER MEMUR BİR EMEKLİ ADAYI

Her memur bir gün emekli adayıdır. Bugün seyyanen zamla mutlu olanlar, emekli olduğunda eyvah demesin istiyoruz. Bu nedenle, seyyanen zam tüm memur ve emeklilere yansıtılmalı. Bu bir lütuf değil, artık bir zorunluluk. Enflasyona karşı ezilmeyen, refah içinde yaşayan bir memur ve emekli toplumu için ses verelim."

Memur ve emekliye gizli kesinti! İsa Karakaş açıkladı: Temmuz zammı yaklaşıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

Memurlar temmuz'da yüzde kaç zam alacak?
Memurlar ise Temmuz ayında yüzde 10 zam almışlardı. Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve sözleşmeden doğan 2025 yılı ilk altı ayı için yüzde 6 zam alacak. Bu veriler sonucu memur ve memur emeklisinin alacağı yıl sonu zammı ise yüzde 11,54 olacak.
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