Memur ve emekliye zam pazarlığı! Milyonların gözü bu masada

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Bu görüşmeler 2026-2027 yıllarını kapsayacak. Toplu sözleşme görüşmeleri 5 milyonu bulan kamu çalışanı ve 3 milyonu bulan emekli ile birlikte yaklaşık 8 milyon vatandaşı ilgilendirecek.

GÖRÜŞMELERDE HANGİ BAŞLIKLAR KONUŞULACAK?

Yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri 2026 ve 2027 yıllarında verilecek 4 ayrı zam oranını da kesinleştirecek. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin 2026 Ocak ve Temmuz ile 2027 yılı Ocak ve Temmuz aylarında alacakları zam oranları kesinleşecek. Bunlara ilaveten bilindiği gibi ayrıca enflasyon farkı da ödeniyor.

MEMUR- SEN: 2026 İÇİN YÜZDE 88, 2027 İÇİN YÜZDE 46

Toplu sözleşme görüşmelerinde yer alan ve en büyük memur konfederasyonu olan Memur-Sen kendi taleplerini açıkladı. Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talep etti. İkinci 6 ayda yüzde 20 artış isteyen Memur-Sen, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 zam teklif ediyor. Enflasyon farkının, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilmesi de öneriler arasında. Böylece konfederasyonun zam teklifi kümülatif olarak 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 46.

KAMU-SEN: REFAH PAYI DAHİL TÜM MAAŞLARA YÜZDE 45.2 ZAM

Türkiye Kamu-Sen de Ocak 2026 itibarıyla 7 bin 500 lira telafi artışı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20, ayrıca Ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor. Konfederasyon, 2027 yılı için ise Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine Ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı teklif ediyor. Türkiye Kamu-Sen'in temel mali talepleri 2026'nın tamamında en düşük dereceli memur için refah payı dahil kümülatif yüzde 92.3, ortalama yüzde 88.6, 2027'nin tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 45.2 zam şeklinde. Bu talepler masada tartışılacak ve kamu işverenini temsilen Çalışma Bakanlığı'nın teklifi de ortaya çıkacak. Daha sonra yapılacak görüşmelerde bu oranlar kesinleştirilecek.

KİRA YARDIMI, 3600 EK GÖSTERGE, GELİR VERGİSİ İNDİRİMİ VE BAYRAM İKRAMİYESİ

Maaş artışlarının yanında sosyal ve mali haklarla ilgili de değişiklikler yine bu toplu sözleşme görüşmelerinde konuşulacak. Buna göre sendikalar değişik talepleri masaya getirecek. Bütün kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi, gelir vergisi oranının yüzde 15'e yükseltilmesi, lojmandan faydalanamayan ve kirada oturanlara kira yardımı verilmesi, yılda iki kez bayram ikramiyesi ödenmesi konfederasyonların ortak talepleri arasında. Aylık kira yardımının Memur-Sen 17 bin 600, Türkiye Kamu-Sen 20 bin lira olmasını talep ederken, bayram ikramiyesi konusunda Memur-Sen'in teklifi 23 bin 410 lira. Konfederasyonlar; aile, doğum, evlenme, ölüm, giyecek ve yiyecek yardımlarındaki artış konusunda da taleplerini ilan etti.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Görüşmelerde 11 hizmet kolunu, en çok üyeye sahip sendikalar temsil edecek. Bunlardan kültür ve sanatı Türkiye Kamu-Sen, diğerlerini Memur-Sen üyesi sendikalar temsil edilecek. Görüşmelerde en çok üyeye sahip üçüncü sendika olan Birleşik Kamu-İş de bir üye ile temsil edilecek. Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin ayın üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa hakem kurulu devreye girecek. Hakem kurulunun kararı bağlayıcı olacak. Görüşmelerin, hakem kurulu da dahil olmak üzere, Ağustos ayının son iş günü tamamlanması gerekiyor. Son iş günü 29 Ağustos'a denk geliyor. Görüşmeler hafta sonu dahil olmak üzere devam ediyor.