Memur ve işçilerin yüzünü güldürecek! Hesaplarına tek seferde 70 bin lira yatacak

03 Aralık 2024 15:47 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:23

Maaş promosyonları Milli Eğitim Müdürlüğü, bir bankayla anlaşmaya varıldı. Üç yıllık protokol kapsamında, memur ve işçilerin yüzü gülecek. Kişi başına 70 bin 100 lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı

Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı

Samsun​ İl Milli Eğitim Müdürlüğü, işçi ve memurlar için önemli bir adım atarak promosyon​ anlaşmasını tamamladı. Yapı Kredi Bankası​ ile yapılan üç yıllık anlaşma kapsamında çalışanların hesabına yaklaşık 70 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

ÖĞRETMENLER İÇİN YENİ İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

Promosyon müjdesi yalnızca işçi ve memurlarla sınırlı kalmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler için de benzer bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu kapsamda öğretmen maaşlarına yönelik ayrı bir ihale süreci başlatılacağı duyuruldu. Henüz net bir ödeme miktarı açıklanmasa da, öğretmenler için de tatmin edici bir promosyon belirlenmesi hedefleniyor.