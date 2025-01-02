Memur ve memur emeklileri dikkat! İsa Karakaş zam oranını açıkladı: İşte memur ve memur emeklisinin cebine girecek rakam

02 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:09

Ocak-Temmuz 2025 dönemi için milyonlarca memur ve memur emeklisi maaş zammına odaklandı. Enflasyon oranının açıklanacağı 3 Ocak'ta netleşecek zam oranları, 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini yakından ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, zam oranının yüzde 11,5 ile yüzde 12 arasında olabileceğini belirtti.

Yeni yıl yaklaşırken, memur​ ve memur emeklileri, 3 Ocak'ta açıklanacak zam oranlarını heyecanla bekliyor. TÜİK​'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon​ verileri, memur ve memur emeklisi maaşlarının artışında belirleyici olacak. Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılan maaş zamlarında gözler, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranlarına çevrildi. Şu ana kadar açıklanan temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ait toplam 5 aylık enflasyon farkı yüzde 14,58 olarak gerçekleşti.

TOPLU SÖZLEŞME VE ENFLASYON FARKI ETKİSİ

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş​, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, toplu sözleşme kapsamında memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkının yanı sıra yüzde 6'lık toplu sözleşme zammının ekleneceğini belirtti. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin yıl sonunda yüzde 5,95 enflasyon farkı alması bekleniyor. Bu da toplam zam oranını yüzde 12,62'ye çıkarabilir.

Karakaş, yasal düzenlemelere göre memur maaşlarındaki artışların memur emeklilerine de yansıtılacağını ifade ederek, şu anda beş aylık enflasyon verileriyle yüzde 10,40 oranında bir güncellemenin kesinleştiğini vurguladı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından, zam oranının yüzde 11,5 ile yüzde 12 arasında olması öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI FARKLI OLACAK

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının yalnızca 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlendiğini, ancak memur ve memur emeklilerinin maaşlarının toplu sözleşme hükümlerine dayandığını hatırlattı. Bu nedenle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları​ ile memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesinin düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yapılan zammın enflasyonun altında kaldığını belirten Karakaş, benzer bir durumun ocak ayında da yaşanabileceğine dikkat çekti.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

En düşük memur maaşı temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya yükselmişti. Karakaş, ocak ayında zam oranının yüzde 12 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2025 yılında en düşük memur maaşının 44 bin 121 liraya, en düşük memur emeklisi maaşının ise 19 bin 697 liraya çıkacağını belirtti.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı konusunda kesin rakamlar, 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerinin ardından netleşecek.