Memur ve memur emeklileri dikkat! İsa Karakaş zam oranını hesapladı: 'Enflasyon tahminine göre...'

03 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 11:40

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü yapılacak zam oranlarına çevrildi. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yapılan, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının etkili olduğu maaş artışlarında, kritik veriler de belli olmaya başladı. Memur ve emekliler için zam oranını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olurken SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin zam oranını hesapladı.

En düşük memur ve emekli maaşını açıkladı! 4 Kasım kritik tarih: 2025 zam oranları için tablo netleşecek

En düşük memur ve emekli maaşını açıkladı! 4 Kasım kritik tarih: 2025 zam oranları için tablo netleşecek

Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü, ocak ayında yapılacak maaş zamlarına çevrildi. Yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında yapılan maaş artışlarında enflasyon farkı​ ve toplu sözleşme oranları belirleyici olurken, kritik veriler de ortaya çıkmaya başladı. Üç aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak belirlenirken, SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin zam oranını hesapladı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINI KURUŞU KURUŞUNA HESAPLADI

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Orta Vadeli Plan’da (OVP) öngörülen yüzde 41,5'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,46 oranında zam yapılacağını belirtti.

Karakaş, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine, memur ve memur emeklilerinin sadece enflasyon farkına göre değil, toplu sözleşme anlaşmasına bağlı olarak da zam aldığını vurguladı. En son 2024 yılının temmuz ayında, memurlara toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 10 ve enflasyon farkı olarak yüzde 9,31 eklenmiş ve toplamda yüzde 19,31 oranında bir zam yapılmıştı. Ocak ayında yapılacak zammın ise toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk oranın üzerine enflasyon farkı eklenmesiyle belirleneceğini ifade etti. Karakaş, şu anda enflasyon farkının yüzde 10'un altında kaldığını ve bu durumda sıfır zam yansıyacağını belirtirken, ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon oranlarının kesin zam oranını belirleyeceğini söyledi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

OVP’deki yüzde 41,5’lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde yüzde 9,46 oranında bir zam öngörüldüğünü belirten Karakaş, yapılan beklenti anketlerine göre bu oranın yüzde 43'ü aşabileceği ihtimalini de değerlendirdi. Bu durumda, memur ve memur emeklilerine yüzde 10 civarında bir zam yapılabileceği kaydedildi.

Karakaş, memur ve memur emeklilerinin yüzde 4-5 oranında enflasyonun altında bir zam alacağını vurguladı. 2025 ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yaklaşık yüzde 15 zam alması öngörülürken, memur ve memur emeklilerinin yüzde 10 civarında zam alacağı öngörülüyor.