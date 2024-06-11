Memur ve memur emeklisi için son viraj! Yeni oranlar belli oldu, işte zamlı maaş tablosu

11 Haziran 2024 15:13 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 15:37

Milyonlarca memur ve memur emeklisi haziran ayı enflasyon verisine odaklandı. Merkez Bankası tahminlerine göre haziran ayında enflasyon yüzde 2,56 olacak. 6 aylık enflasyon farkına yüzde 10’luk toplu sözleşme zammı da eklenecek. Böylelikle temmuz-ocak döneminde geçerli olarak 6 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranı ortaya çıkacak.

5 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Memur ve emeklisine uygulanacak maaş zammı 3 Temmuz’da belli olacak. Yılın ilk beş aylık döneminde enflasyon farkı yüzde 22,77 olarak açıklandı. Bununla beraber memurlara ve memur emeklilerine 5 ayda yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. Bu fark ile yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e ulaştı.

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edildi. Bunun gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin bu durumda enflasyon farkı yüzde 9.44'ü, Temmuz zammının oranı da yüzde 20.39'u bulacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, ocak zammıyla beraber en düşük memur maaşı 32 bin 860 lira. Şu ana kadar ortaya çıkan verilerle en düşük memur maaşı 38 bin 571 lira oluyor.

Öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 892 liraya, polis memuru (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 53 bin 323 liraya, hemşire (5/1) maaşı 40 bin 179 liradan 48 bin 371 liraya, mühendis (1/4) maaşı 50 bin 869 liradan 61 bin 241 liraya yükselecek. Halen 14 bin 741 lira olan en düşük memur emeklisi aylığı da tahmin gerçekleşirse 17 bin 747 lira olacak.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2 YENİ FORMÜL GÜNDEMDE

Bu kapsamda iki formül ele alınacak. İlk formüle göre memur emeklilerinin artışı refah payı ile SSK ve Bağ-Kur'luların seviyesine çıkarılabilecek. İkinci formül ise tüm emeklileri kapsayacak. Bu formüle göre, tüm emeklilere refah payı verilerek zam oranları yükseltilebilecek.

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 49.867,00

% 20.39 zamlı 60.034,88

Memur (Üni. mez) 9/1

Mevcut maaş: 34.235,00

% 20.39 zamlı 41.215,52

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 44.085,00

% 20.39 zamlı 53.073,93

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 39.781,00

% 20.39 zamlı 47.892,35

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 48.920,00

% 20.39 zamlı 58.894,79

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 44.292,00

% 20.39 zamlı 53.323,14

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 82.026,00

% 20.39 zamlı 98.751,10

Hemşire (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 40.179,00

% 20.39 zamlı 48.371,50

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 50.869,00

% 20.39 zamlı 61.241,19

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00

% 20.39 zamlı 42.726,41

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 72.422,00

% 20.39 zamlı 87.188,85

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 48.003,00

% 20.39 zamlı 57.790,81

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 41.582,00

% 20.39 zamlı 50.060,57

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 47.823,00

% 20.39 zamlı 57.574,11

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 53.597,54

% 20.39 zamlı 64.526,08

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 47.437,25

% 20.39 zamlı 57.109,71

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 18.003,28

% 20.39 zamlı 21.674,15

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 31.150,34

% 20.39 zamlı 37.501,89

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 22.669,21

% 20.39 zamlı 27.291,46

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 22.290,49

% 20.39 zamlı 26.835,52

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

% 20.39 zamlı 19.104,70

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 38.665,08

% 20.39 zamlı 46.548,8

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 42.312,38

% 20.39 zamlı 50.939,87

İmam-hatip

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 22.103,93

% 20.39 zamlı 26.610,92