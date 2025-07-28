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 | Bengü Sarıkuş

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki hazırlık toplantısında konuştu.

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Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:48

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , "Kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için AK Parti hükümetlerinin reformcu politikaları ve vatandaş odaklı anlayışı ile her zamanki gibi çeşitli kazanımlara şahit olacağız" dedi.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olunduğunu hatırlatan Işıkhan, "Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinden aldığımız ilhamla birlikte, AK Parti hükümetlerinin reformcu politikaları ve vatandaş odaklı anlayışı ile her zamanki gibi çeşitli kazanımlara şahit olacağız. Bakanlık olarak sosyal paydaşlarımızla her fırsatta bir araya geliyor, istişare ve diyalog mekanizmalarımıza ayrı bir önem veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 2023 yılı Ağustos ayında, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem görüşmelerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Süreçte uzlaşı ve sosyal diyalog ilkeleriyle hareket eden sendika başkanlarına teşekkür eden Işıkhan, bu görüşmelerde hizmet kollarına ve kamu görevlilerinin geneline yönelik birçok kazanım elde edildiğini kaydetti.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Bakan Işıkhan, şöyle devam etti;

YÜZDE 130 ZAM VE DAHA FAZLASI

Bunları özetleyecek olursak, enflasyon farkı dahil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025 yılında 50 bin 503 liraya ulaşmış olup, böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk. Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin aylık olarak ödenmesini sağladık. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023 yılında 1400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5 bin 265 liraya yükselttik. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneğini iki kat arttırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Öte yandan kangren haline gelmiş bazı sorunların çözümü noktasında, örneğin insanlık onuruna yaraşmayan ve demokrasinin önünde kara leke olarak duran kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, kamuda alt işveren statüsünde çalışan işçilerimizin kadroya geçirilmesi gibi kamu personel yönetimini ilgilendiren birçok konuda AK Parti hükümetleri döneminde önemli adımlar atılmış ve bu konular başarıyla çözüme kavuşturulmuştur. Bu kazanımların ülkemize ve kamu çalışanlarımıza bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

TOPLAM KAMU GÖREVLİSİ SAYISI 3 MİLYON

2025 yılının sendikalaşma oranlarına baktığımızda, sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısı 3 milyona, toplam sendikalı kamu görevlisi sayısı ise 2,3 milyona ulaşmıştır. 2002 yılında sendikalaşma oranı yüzde 47,95 iken, bugün itibarıyla bu oranı yüzde 76,88’e ulaştırmış olmanın da memnuniyetini yaşıyoruz. Kamu görevlileri sendikalarımız, çalışanlarının yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirme gayretini, toplu sözleşmeler ve çeşitli sosyal diyalog mekanizmalarıyla yerine getirmektedir. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlamanın gayreti içerisindeyiz.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Ayrıca kamu görevlileri sendikacılığı kazanımlarına genel olarak değinecek olursak, bildiğiniz üzere kamu çalışanlarımıza sendika kurma hakkı 1995 yılında anayasa değişikliği ile tanındı. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarının kuruluşundan başlayarak, bu sendikalara üye olabilecek kamu görevlilerinin hak ve sorumluluklarına kadar çok sayıda düzenlemeye yer veren 4688 sayılı kanun ise 2001 yılında yürürlüğe girmişti. 2010 anayasa değişikliği ile de kamu görevlilerimize toplu sözleşme yapma hakkı tanındı.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Öte yandan çeşitli yasal düzenlemelerle sendikal mevzuatlardaki iyileştirmeler, hükümetlerimiz döneminde yapılmış ve yenilikçi politikalarımızın göstergesi olan bu değişiklikler ihtiyaç halinde her zaman yapılmaya da devam edilecektir. Bu tarihsel süreçte en büyük pay, tartışmasız 23 yıldır tüm hizmet alanlarının merkezine insanı koyan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimizindir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından beri, özellikle kamu görevlileri sendikacılığında son derece önemli değişiklikleri hayata geçirdik.

Toplu sözleşmede rekor artış: Bakan Işıkhan 2025 kazanımlarını açıkladı

Bu doğrultuda, Bakanlığımızın sosyal devlet anlayışını temsil eden bir kurum olması ve çalışma hayatının önemli paydaşları olarak gördüğümüz sendikalarımıza verdiğimiz önem doğrultusunda, laf değil icraat üreten anlayışımızla her zaman olduğu gibi çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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