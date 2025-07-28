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 | Bengü Sarıkuş

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Emeklilik sürecinde doğru statü ve zamanlama alınacak maaş ve getireceği şartlar açısından büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT, kademeli emeklilik, SGDP ile çalışma ve nasıl emekli olunacağını tek tek anlattı. Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilir? İşte adım adım emeklilik rehberi…

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Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 10:05

, çalış­ma hayatının en önemli dönemeçle­rinden biri. Ancak sürecin doğru yönetil­mesi, hangi statüden ve ne zaman emek­li olunacağının doğ­ru tespit edilmesi alacağınız maaşı bile etkilediği için doğru yönetilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için gerekli basamakları tek tek anlattı.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

EYT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Eylül 1999 tarihin­den önce sigortalı olanlar, kamuo­yunda bilinen adıyla ’liler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabili­yor. Bu kişilerin emeklilik için ta­mamlamaları gereken şartlar:

-Kadınlar için 20 yıl sigortalı­lık süresi

-Erkekler için 25 yıl sigortalı­lık süresi

-SSK’da ilk işe giriş tarihine göre 5.000 – 5.975 gün

-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’n­da kadınlar için 7.200 gün, erkek­ler için 9.000 gün prim

Özel banka sandığı çalışanla­rı da SSK’lılar gibi, ilk işe başla­ma tarihine göre 5.000 – 5.975 gün arasında prim günüyle emekli ola­biliyor.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAĞIM?

Emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağının son 2.520 gün (7 yıl) kuralıyla belirlendiğini belirten Erdursun, Son 7 yılın yarısından faz­lası (1.260 günden fazla) hangi statüde geçtiyse emeklilik o sta­tüden gerçekleştiğini söyledi.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Emeklilik sürecine başlamadan önce şu adımların atılması gere­kiyor:

1- E-Devlet üzerinden hiz­met dökümü alınmalı.

2- İlk işe başlama tarihi kontrol edilmeli. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için askerlik borç­lanması, doğum borçlanması veya yurtdışı borçlanması gibi yöntem­lerle sigorta başlangıcının geri çe­kilmesi imkânı araştırılmalı.

3- Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi incelenmeli.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Erdursun, prim ve süre şartlarını tamam­layan sigortalıların işveren tarafından “Kod 8” (emeklilik nedeniyle işten çıkış) koduyla çıkış yapması gerektiğini söyledi.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Erdursun adımlarını ise şöyle sıraladı:

-E-Devlet’e giriş yapılır.

-“Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” bölümünden “Yeni Baş­vuru” seçilir.

-Hangi statüden emekli olu­nacaksa (4A-SSK, 4B-Bağ-Kur, 4C-Emekli Sandığı) seçilir.

-“Yaşlılık aylığı” türü işaretlenir.

-Emekli maaşının yatırılacağı banka ve şube seçilir.

-Adres, iletişim bilgileri kont­rol edilerek başvuru tamamlanır.

Başvurudan sonra sigortalılar, E-Devlet’teki DYS (Dijital Yazış­ma Sistemi) üzerinden emeklilik dosyalarının hangi aşamada oldu­ğunu görebilirler.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMEMİ NASIL ALACAĞIM?

Erdursun, emekli aylıkları, sigortalının seçtiği bankaya yatırıldığını; bankaların, emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen tutarlarda, 3 yıl boyunca o bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yaptığını belirtti.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

EMEKLİLİK SONRASI HAKLARIM NELER?

Erdursun, emekli olan kişinin işyerindeki kıdem ve yıllık izin ücretlerini, çalışmaya devam etmek isterse SGDP ödenerek çalışabileceğini açıkladı.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

8 Eylül 1999 sonrasında sigor­talı olanlar, yani 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında si­gortalı olanlar, kademeli emeklilik bekleyenlerdir.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Yasal bir düzenleme olmadığı takdirde:

-SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün ile;

-Ya da 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabi­lir.

-Bağ-Kur ve Emekli Sandı­ğı’nda ise kadınlar ve erkekler için 9.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunur.

-Mayıs 2008 sonrasında si­gortalı olanlarda ise kademeli yaş düzenlemesi uygulanmış olup, emeklilik yaşı kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 arasında değiş­mektedir.

Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Erdursun, henüz bu şartları sağlayan kişiler emekli olmasa da kade­meli emeklilik konusu ilerleyen dönemde tıpkı EYT gibi gündeme gelmeye devam edeceğini ifade etti.

ETİKETLER
#başvuru
#sgk
#emeklilik
#eyt
#prim
#Sigortalı Çalışma
#Aylık Maaş
#Ekonomi
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