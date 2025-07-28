Emeklilikte kritik detay! Özgür Erdursun emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı

Emeklilik, çalış­ma hayatının en önemli dönemeçle­rinden biri. Ancak sürecin doğru yönetil­mesi, hangi statüden ve ne zaman emek­li olunacağının doğ­ru tespit edilmesi alacağınız maaşı bile etkilediği için doğru yönetilmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik için gerekli basamakları tek tek anlattı.

EYT İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

Eylül 1999 tarihin­den önce sigortalı olanlar, kamuo­yunda bilinen adıyla EYT’liler, yaş şartı aranmaksızın emekli olabili­yor. Bu kişilerin emeklilik için ta­mamlamaları gereken şartlar:

-Kadınlar için 20 yıl sigortalı­lık süresi

-Erkekler için 25 yıl sigortalı­lık süresi

-SSK’da ilk işe giriş tarihine göre 5.000 – 5.975 gün prim

-Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’n­da kadınlar için 7.200 gün, erkek­ler için 9.000 gün prim

Özel banka sandığı çalışanla­rı da SSK’lılar gibi, ilk işe başla­ma tarihine göre 5.000 – 5.975 gün arasında prim günüyle emekli ola­biliyor.

HANGİ STATÜDEN EMEKLİ OLACAĞIM?

Emeklilikte hangi statüden aylık bağlanacağının son 2.520 gün (7 yıl) kuralıyla belirlendiğini belirten Erdursun, Son 7 yılın yarısından faz­lası (1.260 günden fazla) hangi statüde geçtiyse emeklilik o sta­tüden gerçekleştiğini söyledi.

Emeklilik sürecine başlamadan önce şu adımların atılması gere­kiyor:

1- E-Devlet üzerinden SGK hiz­met dökümü alınmalı.

2- İlk işe başlama tarihi kontrol edilmeli. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için askerlik borç­lanması, doğum borçlanması veya yurtdışı borçlanması gibi yöntem­lerle sigorta başlangıcının geri çe­kilmesi imkânı araştırılmalı.

3- Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi incelenmeli.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Erdursun, prim ve süre şartlarını tamam­layan sigortalıların işveren tarafından “Kod 8” (emeklilik nedeniyle işten çıkış) koduyla çıkış yapması gerektiğini söyledi.

Erdursun başvuru adımlarını ise şöyle sıraladı:

-E-Devlet’e giriş yapılır.

-“Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” bölümünden “Yeni Baş­vuru” seçilir.

-Hangi statüden emekli olu­nacaksa (4A-SSK, 4B-Bağ-Kur, 4C-Emekli Sandığı) seçilir.

-“Yaşlılık aylığı” türü işaretlenir.

-Emekli maaşının yatırılacağı banka ve şube seçilir.

-Adres, iletişim bilgileri kont­rol edilerek başvuru tamamlanır.

Başvurudan sonra sigortalılar, E-Devlet’teki DYS (Dijital Yazış­ma Sistemi) üzerinden emeklilik dosyalarının hangi aşamada oldu­ğunu görebilirler.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMEMİ NASIL ALACAĞIM?

Erdursun, emekli aylıkları, sigortalının seçtiği bankaya yatırıldığını; bankaların, emeklilere 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen tutarlarda, 3 yıl boyunca o bankadan maaş alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yaptığını belirtti.

EMEKLİLİK SONRASI HAKLARIM NELER?

Erdursun, emekli olan kişinin işyerindeki kıdem ve yıllık izin ücretlerini, çalışmaya devam etmek isterse SGDP ödenerek çalışabileceğini açıkladı.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

8 Eylül 1999 sonrasında sigor­talı olanlar, yani 9 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında si­gortalı olanlar, kademeli emeklilik bekleyenlerdir.

Yasal bir düzenleme olmadığı takdirde:

-SSK’da kadınlar 58 yaş ve 7.000 gün, erkekler 60 yaş ve 7.000 gün ile;

-Ya da 4500 gün prim + 25 yıl sigortalılık şartıyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabi­lir.

-Bağ-Kur ve Emekli Sandı­ğı’nda ise kadınlar ve erkekler için 9.000 gün prim ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı bulunur.

-Mayıs 2008 sonrasında si­gortalı olanlarda ise kademeli yaş düzenlemesi uygulanmış olup, emeklilik yaşı kadınlarda 58-65, erkeklerde 60-65 arasında değiş­mektedir.

Erdursun, henüz bu şartları sağlayan kişiler emekli olmasa da kade­meli emeklilik konusu ilerleyen dönemde tıpkı EYT gibi gündeme gelmeye devam edeceğini ifade etti.