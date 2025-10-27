Lazio Juventus maç sonucu belli oldu! Kenan Yıldız yedek kulübesinde başladı

Kategoriler
İtalya Serie A’nın 8. haftasında Lazio, sahasında Juventus’u ağırladı.
Stadio Olimpico’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Lazio, 1-0’lık skorla kazandı.
Müsabakada Lazio’ya galibiyeti getiren golü 9. dakikada Toma Basic attı.
Juventus’ta yedekler arasında yer alan Kenan Yıldız, 46. dakikada sahaya girdi.
Bu skorla birlikte Lazio, 2 maç aradan sonra galip gelerek puanını 11’e yükseltti ve haftayı 10. sırada bitirdi.
Buna karşılık Juventus’un ligdeki kazanamama serisi 5 maça çıktı ve 12 puanla 8. basamakta yer aldı.
Serie A'nın zirvesinde Napoli ve Roma 18 puanla 1 ve 2. sırada yer alıyor.
Juventus, ligde en son sahasında Inter’i 4-3 mağlup etmişti.
Gelecek hafta Lazio Pisa deplasmanına çıkacak, Juventus ise Udinese’yi misafir edecek.