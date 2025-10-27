Menü Kapat
Avatar
Editor
 Banu İriç

Ehliyetler için son günlere girildi! Bu hafta yaptırmayan yandı

Ehliyet yenileme için uzatılan süre bu hafta itibarıyla sona eriyor. Hala eski tip ehliyetle trafiğe çıkanların yeni ehliyetlerini alabilmeleri için geri sayım başladı. Bu işlemi sonraya bırakanların ödeyeceği ehliyet ücreti can yakacak.

Çip uygulaması bulunmayan eski tip sürücü belgelerini makul ücretle değiştirmek için tanınan süre bu hafta sona eriyor. Merkezi Kimlik Sistemi ile entegre hale getirilen sürücü belgeleri istenirse kimlik kartlarına da tanımlanabiliyor.

Eski tip sürücü belgesiyle trafiğe çıkan kişiler belirlenen tarih dışında hala bu kartı kullanırsa artık ehliyetlerinin geçersiz sayılacağını bilmesi gerekiyor.

Ehliyetler için son günlere girildi! Bu hafta yaptırmayan yandı

HALA BAŞVURMAYANLAR VAR

Son alınan veriler doğrultusunda bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişinin ehliyetini yenilemek için başvuru yaptığı öğrenildi ama hala trafikte 1 milyon 904 bin 280 kişi eski ehliyetle seyahat ediyor.

BAKAN YERLİKAYA SON TARİH İÇİN UYARDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirtti.

İndirimli yenileme için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaştığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

Ehliyetler için son günlere girildi! Bu hafta yaptırmayan yandı

KASIMA BIRAKANLARIN ÖDEYECEĞİ BEDEL YÜKSELDİ

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

Kasım itibarıyla A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

Ehliyetler için son günlere girildi! Bu hafta yaptırmayan yandı

EHLİYET NEREDENYENİLENİR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

YİNE SON AYA KALDI

Nüfus müdürlüklerinde ağustosta 96 bin 134, eylülde 57 bin 858 ve ekimde ise 146 bin 916 eski tip sürücü belgesi değiştirme başvurusu yapıldı.

Ayrıca nüfus müdürlüklerince son 1 haftada 58 bin eski tip sürücü belgesi yenileme başvurusu alındı.

