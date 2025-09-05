Menü Kapat
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı KDV'ye yönelik yeni kurallar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle savunma sanayiinden kentsel dönüşüme, akaryakıt ithalatından yatırım teşviklerine kadar birçok alanda yeni istisna ve uygulamalar gerçekleştirilecek. Yeni düzenlemeyle ekonominin hareketlenmesi, vergi yükünün hafifletilmesi planlanıyor. İşte detaylar...

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi tebliğleri yürürlüğe girdi. , vakıflar, projeleri, sanayi ve turizm yatırımları, akaryakıt ithalatı ve iade süreçleri başta olmak üzere birçok alanda yeni istisna ve uygulama esasları devreye alındı.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi tebliğlerinde değişiklik yapan düzenlemeler dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İSTİSNA

Yeni düzenlemeyle birlikte, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek arsa ve arazi teslimlerinde KDV istisnası uygulanacak. Bu gelişme, Türkiye genelinde devam eden kentsel dönüşüm projelerinde maliyetleri düşürerek vatandaşın yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

YENİ VERGİ TEBLİĞLERİ YÜRÜRLÜKTE

Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile Savunma Sanayii ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanlıkları, milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere taşıt teslimleri ilgili kanunda yapılan değişikliğe uygun şekilde istisna kapsamına alındı.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

Ayrıca savunma projeleri kapsamında alınan araçların üretiminde kullanılacak mal ve hizmet alımları da KDV istisnası kapsamında olacak. KDV Kanunu'na eklenen hükümlerle birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen mazbut vakıfların taşınmaz satışlarında KDV alınmayacak.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

Bu adım, vakıf gelirlerinin korunmasını ve kamu hizmetlerinin desteklenmesini amaçlıyor. Tebliği değişikliğiyle birlikte ulusal güvenlik kurumlarının taşıt alımlarında uygulanacak ÖTV istisnası yeniden düzenlendi. Bu istisna da, kamu kurumlarının taşıt temininde mali yüklerini azaltacak.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

AKARYAKITTA KDV FARKI KALDIRILDI

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt ithalatında KDV farkı kaldırıldı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu'na paralel olarak yapılan düzenlemeyle; teminat karşılığı ithal edilen akaryakıt ürünlerinin ÖTV teminatı, artık ithalat sırasında KDV matrahına dahil edilecek. Bu sayede uzun süredir sektörde sorun yaratan ithalat ve yurtiçi alımlar arasındaki vergi farkı giderilmiş oldu.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

KDV İSTİSNASI 31 ARALIK 2028'E KADAR UZATILDI

Teşvik belgesi sahibi yatırımcılar için güzel bir haber de geldi. Sanayi ve turizm yatırımlarında teşvik kapsamındaki inşaat işlerine uygulanan KDV istisnası 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı. Bu kararla, uzun vadeli yatırım planı yapan mükellefler vergi avantajı elde etti. Küçük tutarlı iade başvurularının azaltılması amacıyla; KDV iade taleplerinde asgari tutar 2.000 TL'den 10.000 TL'ye yükseltildi. Bu artış, hem Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iş yükünü azaltacak hem de vergi sürecini daha verimli hale getirecek.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

10 HESAP DÖNEMİ BOYUNCA VE YÜZDE 60 ORANINDA UYGULANACAK

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yapılan değişiklikler de belli oldu. Kanundaki değişiklikle verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk dönemden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak. Tebliğde indirimli vergi uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilere ilişkin açıklamalar da yer aldı. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı, illeri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırarak, bu bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50'yi aşmayacak şekilde yatırıma katkı oranı belirleyebilecek.

Vergide yeni dönem! Vatandaşı etkileyecek uygulama başladı

YATIRIMA TEŞVİK

Cumhurbaşkanı yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sini ve hak edilen katkı tutarını geçmemek üzere, yatırım ve işletme dönemi ayrımı yapılmaksızın, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil 4'üncü hesap döneminin sonuna kadar, kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına söz konusu dönem boyunca indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak. Değişiklikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan şirketlerin aldığı yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki uygulama usullerinin çerçevesi de belirlendi.

