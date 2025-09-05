Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Karahan, Ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek büyüme sonuçlarının fiyat artışlarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
KAYNAK:
Bloomberg
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 09:02

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Başkanı , Bloomberg’e yaptığı açıklamalarda piyasaların son günlerdeki temkinli yaklaşımına karşın görünümünde daha iyimser olduklarını ortaya koydu. Karahan, Ağustos ayı enflasyon ve ikinci çeyrek verilerinin kırılımının, fiyat artışlarında yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Karahan, “Manşet büyüme oranı beklentilerin üzerinde olsa da GSYİH verilerinin bileşenlerine yakından baktığımızda talep koşullarının dezenflasyona destek vermeye devam ettiğini görüyoruz” dedi. Karahan, özel tüketim büyümesinin üst üste iki çeyrek negatif geldiğini de hatırlattı.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

BEKLENTİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 33,5’ten yüzde 33’e gerilese de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Karahan ise enflasyonun ana eğilimine dikkat çekerek, “Bu göstergelerdeki gerileme eğiliminin Ağustos ayında da devam ettiğini görüyoruz. Medyan enflasyon yüzde 1,8’e kadar geriledi. Bu da yıllıklandırılmış olarak yaklaşık yüzde 24’e karşılık geliyor” ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Karahan, kira ve eğitim enflasyonundaki iyileşmenin beklenenden zayıf olduğunu belirterek, bunların beklentiler üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

"TALEBİN DEZENFLASYONU SEKTEYE UĞRATMASINA İZİN VERMEDİK"

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik yargı kararı sonrasında Türk varlıklarında yaşanan satış dalgası ve Ağustos ayında tahminleri aşan enflasyon verisi, uluslararası bankaların TCMB’nin 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin indirimi tahminlerini aşağı çekmesine yol açtı. Buna rağmen Karahan, “Enflasyon beklentilerinin bozulmasına ve talebin dezenflasyonu sekteye uğratmasına izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz” dedi.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 24

TCMB’nin son enflasyon raporunda yıl sonu tahminleri ile enflasyon hedeflerini ayırdıklarını hatırlatan Karahan, bu yıl için yüzde 24, gelecek yıl için ise yüzde 16 seviyesinde ara hedefler belirlediklerini ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Karahan, “Olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece bu hedefleri değiştirmeyeceğiz. Ara hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek gelişmeler olması halinde sıkılığı ayarlayarak enflasyonun bu hedeflere yakınsamasını sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için kritik çağrı: İslam Memiş Kasım ayı için yatırımcıyı uyardı
Dövizde hareketli başlangıç! 5 Eylül 2025 dolar, Euro güncel fiyatları
ETİKETLER
#Ekonomi
#enflasyon
#faiz
#tcmb
#fatih karahan
#büyüme
#Türk Lirası
#Karahan
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.