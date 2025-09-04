Altın için kritik çağrı: İslam Memiş Kasım ayı için yatırımcıyı uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya üzerinden piyasaları değerlendirdi ve yatırımcıları uyardı. Altın ve gümüş için 4 aylık bekleme sürecinin sona erdiğini belirten Memiş, “Eylül ayı itibarıyla Kasım ayına kadar yeni bir yükseliş dalgasına hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Altın fiyatlarının yılbaşından bu yana kaydettiği artışa dikkat çeken Memiş, “1 Ocak tarihinde gram altın TL fiyatı, yurt içi piyasalarında fiziki altın 3.050 TL seviyesinden yıla başladı. Dün 4.798 TL seviyesine kadar yükseldi. Yani 8 ayda gramda 1.748 TL’lik (%57) değer artışı gördük” dedi.

ONS ALTINDA YÜZDE 36 DEĞER ARTIŞI

Ons altının 2.623 dolar seviyesinden başladığını ve dün 3.578 dolar seviyesinin görüldüğünü belirten Memiş, 8 ayda 955 dolarlık (%36) bir değer artışı yaşandığını vurguladı.

KASIM AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Kasım ayına kadar sürecek yeni yükseliş trendine işaret eden Memiş, dolar/TL kurunun da gram altın üzerinde belirleyici olacağını vurguladı. “Yıl sonuna kadar dolar/TL için 45 TL seviyesi beklendiği için haliyle gram altın fiyatı da buradan destek alarak yükseliş trendinde olacak” diye konuştu.

Altındaki kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, “4.500 TL seviyesi yukarı kırıldıktan sonra kademeli yükselişlere odaklanacağız. 4.650, 4.750, 4.850 ve devamında 5.000 TL seviyesi kademeli hedefler olacak.” dedi.

Ancak kısa vadede alım için uygun bir ortam olmadığını belirten Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcıların, nakit ihtiyacı yoksa elde tutmaya devam etmesi gerektiğini. ‘Satalım mı?’ sorusunun cevabına olumsuz cevap verdiğini ve varlıklarımızı Kasım ayına kadar yine elde tutmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlattı.

BU HAFTA ALIM İÇİN UYGUN MU?

Memiş, daha önce altın almamış veya fırsatı kaçırmış olanlar için bu hafta altın almak uygun olmadığını kar satışlarını beklemek gerektiğini ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI GÖRMEK İSTERİM

Güncel fiyatlara ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, “Şu anda gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 4.705 TL. 4.650 kritik destek seviyesi. Bu seviyeler görülebilir, biraz daha aşağı çözülmeler yaşanabilir. Ama dediğim gibi bu hafta alım için uygun bir zemin olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki haftayı tekrar görmek isterim” şeklinde konuştu.