TGRT Haber
Benim Sayfam
Canlı Yayın
28°
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Arabası dokunmatik olanları üzecek haber! Yeni karar uygulanmaya başlıyor

Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılması nedeniyle meydana gelirken, yapılan testlere göre Apple CarPlay menüsünü kullanmak, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıtıyor. Tüm bu nedenlerle araçların güvenlik standardı puanlarını veren Euro NCAP, 2026 yılından itibaren eski uygulamaya geri dönüyor.

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 15:53

Euro NCAP, araç güvenlik standartlarında önemli bir değişikliğe gidiyor. Sürücülerin dikkatini dağıtan dokunmatik ekranların aşırı kullanımına karşı harekete geçen kurum, yılından itibaren temel sürüş fonksiyonlarını sadece ekran üzerinden yöneten araçlara 5 yıldız vermeyeceğini duyurdu.

2026 YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Yeni kurala göre, 2026’dan itibaren sis farları, sinyal, dörtlü flaşörler ve silecekler yalnızca dokunmatik ekrandan kontrol ediliyorsa, bu araçlar Euro NCAP testlerinde en yüksek güvenlik derecesini alamayacak.

2029’dan sonra ise kriterler daha da sıkılaşacak. Klima kontrolleri ve ses seviyesi ayarları gibi günlük kullanımda sık başvurulan fonksiyonların da yalnızca ekrana bağlı olması halinde puan kırılması planlanıyor.

5 KAT DAHA FAZLA DİKKAT DAĞITIYOR

Euro NCAP’in kararında araştırma sonuçları da etkili oldu. Her 4 kazadan 1’i araç içinde dikkat dağılması nedeniyle meydana gelirken, yapılan testlere göre Apple CarPlay menüsünü kullanmak, hafif alkollü araç kullanmaktan 5 kat daha fazla dikkat dağıtıyor. Dokunmatik ekran kullanımı, telefonda mesaj atmaktan bile daha tehlikeli bulunuyor.

FİZİKSEL TUŞLARA DÖNÜŞ HIZLANACAK

Her ne kadar bu karar bir regülasyon olmasa da, üreticilerin Euro NCAP’ten 5 yıldız almayı önemsediği için fiziksel tuşlara geri dönüşün hızlanması bekleniyor. Mercedes gibi bazı markaların, aynı zamanda yapay zekâ destekli sesli komut sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Böylece menü karmaşasının azalması ve sürücünün daha az dikkat dağılması hedefleniyor.

AB ve ABD farkı

Konu Avrupa Birliği Parlamentosu’na da taşınsa da, henüz yasal bir zorunluluk getirilmiş değil. Ayrıca ABD’deki US NCAP kriterlerinin Euro NCAP ile uyumlu olması gerektiği belirtilse de, özellikle Tesla gibi markaların etkisi nedeniyle ABD’nin daha esnek davranabileceği öngörülüyor.

