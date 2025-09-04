Türk lirasının reel değeri artış gösterdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,55 puan artarak 69,84 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,27 puan artarak 93,43’e yükseldi.

REK endeksindeki artışın sebebi, TÜFE’deki artışın, nominal kur artışından daha fazla olmasından kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,55 ve yüzde 0,89 oranında değer kazandı.

TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,04 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 2,48 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.