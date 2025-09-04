Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Patriot ve F-35 için rekor üretim: ABD ordusu 9,8 milyar dolarlık ihale imzaladı

ABD'de F-35 savaş uçağı ve Patriot füze sistemi (PAC-3) üretimi gibi projeleri yürüten Lockheed Martin şirketi, tarihinin en büyük ihalesine imza attı. ABD ordusu, şirkete 9,8 milyar dolar değerinde ihale teslim etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Patriot ve F-35 için rekor üretim: ABD ordusu 9,8 milyar dolarlık ihale imzaladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:14

ABD'de F-35 savaş uçağı ve sistemi (PAC-3) üretimi gibi projeleri yürüten şirketi, ABD ordusundan "firma tarihindeki en büyük " olarak nitelendirdiği 1970 adet Patriot füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale aldı. Lockheed Martin şirketinden, "şirket tarihindeki en büyük ihale" konulu yazılı açıklama yapıldı.

Patriot ve F-35 için rekor üretim: ABD ordusu 9,8 milyar dolarlık ihale imzaladı

Açıklamada, ABD ordusunun, Lockheed Martin şirketine, 1970 adet Patriot (PAC-3) füzesi ve ilgili donanımın üretimi için 9,8 milyar dolar değerinde ihale verdiği belirtildi. Bunun "şirket tarihindeki en büyük ihale" olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin son yıllarda Patriot füze sistemi üretimini artırdığı ve 2025'te 600'den fazla sistemi teslim etmesinin beklendiği ifade edildi.

Patriot ve F-35 için rekor üretim: ABD ordusu 9,8 milyar dolarlık ihale imzaladı

ABD de dahil olmak üzere 17 ülkenin, "tehditlere karşı " için Patriot sistemlerini tercih ettiğinin altı çizilen açıklamada, Lockheed Martin Genel Müdürü Jason Reynolds'un konuya ilişkin ifadelerine yer verildi.

Patriot ve F-35 için rekor üretim: ABD ordusu 9,8 milyar dolarlık ihale imzaladı

Reynolds, "Bu sözleşmeyle, önümüzdeki yıllarda rekor sayıda Patriot füze sistemi teslim ederek müşterilerimizin savunma sistemleri için ihtiyaç duydukları gelişmiş füze savunma çözümlerine sahip olmalarını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar için oranlar değişti: İşte en ucuz taksitli konut kredileri
Emlak vergisi için kritik gelişme: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
ETİKETLER
#ihale
#füze
#abd ordusu
#savunma
#lockheed martin
#patriot
#Pac-3
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.