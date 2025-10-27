Menü Kapat
22°
 Banu İriç

İkonik Freddy Krueger rolü için Jim Carrey'nin adı geçiyor

Efsane korku filmi serisi Elm Sokağı Kabusu (Nightmare on Elm Street) filmi için komedi filmlerinin efsane yüzü Jim Carrey'nin adı geçiyor. İkonik karakterlerden Freddy Krueger rolü için yeni isim aranırken akıllarda onun adı dolanıyor.

İkonik Freddy Krueger rolü için Jim Carrey'nin adı geçiyor
Independent
27.10.2025
27.10.2025
Kült korku filmleri denilince akıllara gelen ilk filmlerden olan Elm Sokağında Kabus (Nightmare on Elm Street) filminin yenide çevrilmesi konuşuluyor. Filmin yönetmenlerinden Chuck Russell ikonik karakter için "binbir surat" olarak tanınan Jim Carrey'nin adını andı.

Robert Englund'ın korku ikonu Freddy Krueger'ı son kez canlandırmasının üzerinden 24 yıl geçti. 78 yaşındaki oyuncu, 2001 yapımı Freddy Jason'a Karşı'da (Freddy vs. Jason) rol aldıktan sonra karakteri canlandırmayı bırakmış olsa da Elm Sokağı'nda Kabus (A Nightmare on Elm Street) serisinin geleceğine dair hâlâ fikirleri var.

1984'te ilk kez bu role giren Englund, artık rolü üstlenemeyeceğini daha önce belirtmişti .Englund, “Artık Freddy’yi oynamak için fazla yaşlı ve hantalım. Dövüş sahnelerini tek tekrardan fazla çekemiyorum. Boynum, sırtım ve sağ bileğimde artrit var. Bu yüzden artık bırakmam gerekiyor ama küçük bir konuk oyunculuk yapmayı isterim,” demişti.

JIM CARREY'NİN ADI GEÇİYOR

Chuck Russell, The Mask (1994) filminde birlikte çalıştığı Jim Carrey’nin, rolüne kendini adadığı takdirde Freddy Krueger’ı başarıyla canlandırabileceğini söyledi. Yönetmen, Dread Central’ın Development Hell adlı podcast’ine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Benim için Robert Englund tek Freddy’dir. Ancak Jim Carrey yüreğini bir projeye koyarsa neredeyse her şeyi yapabilir. Jim’in rolü üstlenmesi için Elm Street serisinde cesur bir yenilik yapılması gerekir. Wes Craven’in New Nightmare filmindeki gibi, seriyi farklı bir yöne taşıyacak bir şey olmalı.”

Russell ayrıca, yeni bir Nightmare on Elm Street filmi çekme konusunda da istekli olduğunu belirterek, “Herkesin tam desteği olursa bir Elm Street filmi daha yapmayı çok isterim,” dedi.

