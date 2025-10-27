Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu

Akşam saatlerinde Uludağ Sarıalan sınırlarında başladı her şey. Eyüp K. ve Murat A., 3 arkadaşıyla dağa çıkmış, keyifli bir hafta sonu geçiriyordu. Dönüşte teleferik sırası gelince işler karıştı. Yanlarında ruhsatsız silahlar vardı, X-ray’den geçmek istemediler. “Yürüyelim, ineriz” dediler ve ormana daldılar.

YOLU KAYBETTİLER, TELEFONLA ÇAĞRI YAPTILAR

Bir süre sonra ormanlık alanda kayboldular. Cep telefonlarından polisi aradılar, yardım istediler. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK, ANDA ve sivil gönüllüler bölgeye sevk edildi. Son sinyal aldıkları noktada arama başladı ama telefon şarjları bitince irtibat koptu.

SİLAH SESİNİN DUYULDUĞU BÖLGEDE ARAMA YOĞUNLAŞTI

Gece boyu süren çalışmalarda ihbarlar yağdı: Bölgeden silah sesi geliyor. Ekipler hemen o alana odaklandı, “Belki onlardır” diye umutlandı. Dronlar havadan tarama yapıyor, dron görüntüleri inceleniyor. Ama hâlâ iz yok, sağlık durumları da belirsiz.

AİLELER, ENDİŞELİ ŞEKİLDE BEKLİYOR

Aramalar gece gündüz devam ediyor, hava şartları zorluyor ama pes yok. Mahalleli ve dağcılar da destek veriyor. “Silah sesiydi o, yoksa kim atar ormanda?” diyor ekipler. Eyüp ve Murat’ın arkadaşları, “Bir an önce bulunsunlar” diye dua ediyor.