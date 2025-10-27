Menü Kapat
22°
 Ali Osman Polat

Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu

Hafta sonu gezisi için Uludağ’a çıkan 5 kişilik gruptan Eyüp K. ve Murat A., ruhsatsız silahları yüzünden teleferik kontrolünden kaçtı. Uludağ'ı yürüyerek inmeye çalışan ikili ormanda yolunu kaybetti. İşte detaylar...

Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu
Akşam saatlerinde Sarıalan sınırlarında başladı her şey. Eyüp K. ve Murat A., 3 arkadaşıyla dağa çıkmış, keyifli bir hafta sonu geçiriyordu. Dönüşte teleferik sırası gelince işler karıştı. Yanlarında ruhsatsız silahlar vardı, X-ray’den geçmek istemediler. “Yürüyelim, ineriz” dediler ve ormana daldılar.

Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu

YOLU KAYBETTİLER, TELEFONLA ÇAĞRI YAPTILAR

Bir süre sonra ormanlık alanda kayboldular. Cep telefonlarından polisi aradılar, yardım istediler. İhbarı alan ekipler hemen harekete geçti. (JAK), , NAK, ANDA ve sivil gönüllüler bölgeye sevk edildi. Son sinyal aldıkları noktada arama başladı ama telefon şarjları bitince irtibat koptu.

Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu

SİLAH SESİNİN DUYULDUĞU BÖLGEDE ARAMA YOĞUNLAŞTI

Gece boyu süren çalışmalarda ihbarlar yağdı: Bölgeden silah sesi geliyor. Ekipler hemen o alana odaklandı, “Belki onlardır” diye umutlandı. Dronlar havadan tarama yapıyor, dron görüntüleri inceleniyor. Ama hâlâ iz yok, sağlık durumları da belirsiz.

Uludağ’da silahını emanete vermek istemeyen 2 arkadaş ormanda kayboldu

AİLELER, ENDİŞELİ ŞEKİLDE BEKLİYOR

Aramalar gece gündüz devam ediyor, hava şartları zorluyor ama pes yok. Mahalleli ve dağcılar da destek veriyor. “Silah sesiydi o, yoksa kim atar ormanda?” diyor ekipler. Eyüp ve Murat’ın arkadaşları, “Bir an önce bulunsunlar” diye dua ediyor.

