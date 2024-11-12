Memur zammı ile ödemeler tamamen değişiyor: Bedelli askerlik ücreti rekor seviyeye çıkacak!

12 Kasım 2024 11:04 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:26

Ocak 2025’te yapılacak zamlar, milyonlarca vatandaşın gelirine yansıyacak. Kıdem tazminatından 65 yaş aylığına kadar birçok ödenekte yüzde 11,45 oranında artış beklenirken, en dikkat çekici yükseliş bedelli askerlik ücretinde olacak. Yeni yıl itibarıyla bedelli askerlik ücreti 250 bin TL sınırına yaklaşarak rekor seviyeye ulaşacak.

Merkez Bankası verilerine göre, 2025 yılına dair memur ve emeklilere yönelik maaş artışları ile sosyal destek ödemelerinde çeşitli artışlar yapılması bekleniyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması öngörülüyor. Memur maaşlarındaki bu artış, ek ödemeler ve sosyal yardımlarda da yansımalar oluşturacak ve geniş bir kesimi etkileyen yeni bir tablo ortaya koyacak.

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ

Öngörülen yüzde 11,25 oranında zam ile memurlara verilen aile ve çocuk yardımları da artacak. Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 2.063 TL’den 2.295 TL’ye yükselecek. Çocuk yardımı, 0-6 yaş için 436,90 TL’den 504,96 TL’ye; 6 yaş üstü için ise 226,95 TL’den 252,48 TL’ye çıkacak. Ayrıca, sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyeleri 641,81 TL’den 714 TL’ye yükselecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA EK ÖDEME VE ARTIŞ

Bu zam, memur emeklilerinin maaşlarına da yansıyacak. En düşük memur emekli aylığının 17.588 TL’den 19.566 TL’ye yükselmesi düşünülürken, yüzde 4’lük ek ödeme de yeni maaş üzerinden hesaplanacak. Emekli doktorlar için ilave ödemeler de aynı oranda artacak; uzman olmayan doktorlar için 20.198 TL, uzman doktorlar için ise 26.258 TL olarak belirlenecek.

KIDEM TAZMİNATI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Özel sektör çalışanları için kıdem tazminatı tavanı, 2025 itibarıyla 41.828 TL’den 46.534 TL’ye yükselecek. Bu yılın ikinci yarısında 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti ise zam oranıyla 242.381 TL'ye çıkacak.

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞLAR

Memur maaş zammıyla birlikte sosyal destek ödemelerinde de artış yapılacak. Örneğin, 65 yaş aylığı 4.181 TL’den 4.652 TL’ye çıkarken, evde bakım aylığı 9.077 TL’den 10.099 TL’ye yükselecek. Engelli aylıkları da yüzde 11,25 oranında artacak; yüzde 40-69 engelli bireyler için 3.338 TL olan aylık 3.713 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli bireyler için ise 5.007 TL’den 5.570 TL’ye çıkacak. Tüberküloz ve SSPE gibi ciddi hastalıklarla mücadele edenlere yapılan 9.077 TL’lik nakdi yardım ise 10.099 TL’ye ulaşacak.

ÇOCUK DESTEKLERİ VE EĞİTİM YARDIMLARI

Çocuk sahibi ailelere yönelik eğitim destek ödemeleri de artacak. Okul öncesi çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 4.312 TL’den 4.797 TL’ye; ilköğretim çağındaki çocuklar için 6.468 TL’den 7.195 TL’ye; ortaöğretim öğrencileri için ise 6.899 TL’den 7.675 TL’ye yükselecek. Yükseköğrenim gören öğrenciler içinse bu destek 7.761 TL’den 8.634 TL’ye çıkarılacak. Bu artışlar, özellikle eğitim giderlerinin karşılanmasına ve çocuklu ailelerin mali yükünün hafifletilmesine katkı sağlayacak.