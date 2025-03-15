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 | Kübra Çelepi

Memura 89 bin 500 lira promosyon müjdesi! Devlet bankası rekor için harekete geçti

Memurlara müjde devlet bankasından geldi. Bankalar, kamu personelinin maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için cazip teklifler vermeye devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 89 bin 500 TL teklif ile kazanarak tarihe geçti. Bu miktar, ilçedeki tüm öğretmenlere 3 yıl boyunca ödenecek. Bankaların başka promosyon anlaşmalarında rakamı daha da artırması bekleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 15:13

Ziraat Bankası, maaş promosyonunda tarihe geçti. Devlet bankası, İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün promosyon ihalesini 89 bin 500 TL teklif ile kazandı. Bu emsal teşkil edecek karar, tüm memurların promosyonunu etkileyebilir.

MEMURLAR İÇİN PROMOSYON BAYRAMI

Kamu çalışanlarının maaş promosyonları, bankalar arasındaki rekabet sayesinde giderek daha da artıyor. Son olarak İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ihale, tarihe geçecek bir rakamla sonuçlandı.

DEVLET BANKASINDAN REKOR ÖDEME

Ziraat Bankası, 3 yıllık anlaşma kapsamında her öğretmene tam 89 bin 500 TL promosyon ödeyeceğini taahhüt etti. Bu rakam, Türkiye’de bugüne kadar kamu çalışanlarına sunulan en yüksek promosyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARI AÇILDI

Promosyon ödemelerinin bu seviyeye ulaşması, diğer kamu kurumlarını da harekete geçirebilir. Öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve diğer devlet memurları, kendi kurumlarının da bu tür avantajlı promosyon anlaşmalarına imza atmasını bekliyor. Uzmanlara göre, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı anlaşmanın kamu maaş promosyonlarında yeni bir rekabet sürecinin başlatması bekleniyor.

ÖĞRETMENLER İÇİN BÜYÜK KAZANÇ OLACAK

Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3.281 öğretmen, önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını, ek ders ücretlerini ve diğer ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alacak. Bu süreçte her bir öğretmene toplam 89 bin 500 TL promosyon ödenecek.

PROMOSYON YARIŞINDA RAKAMLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Bankalar, kamu çalışanlarını kendi müşterisi yapabilmek için büyük bütçeler ayırıyor. Son dönemde özellikle öğretmenler için verilen promosyonlar, kamu sektöründe büyük bir hareketlilik oluşturdu. Tuzla’daki bu anlaşma sonrası diğer illerdeki kamu kurumları da bankalarla yeniden masaya oturabilir ve daha yüksek rakamlar talep edebilir.

MEMUR İÇİN ALTIN DEĞERİNDE FIRSAT

Bu tür yüksek promosyonlardan faydalanmak isteyen kamu çalışanları, bağlı oldukları sendikalar ve kurum temsilcileri ile ortak hareket ederek promosyon sürecini yönetebilir. Maaş promosyonu anlaşmaları yapılmadan önce bankalarla pazarlık sürecine dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. Daha avantajlı teklifler almak için kurumların bir araya gelerek bankalar arasında rekabeti canlandırması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde kamu çalışanları için yeni ihale süreçleri gündeme gelecek. İstanbul Tuzla’da gerçekleşen bu anlaşma, sadece öğretmenler için değil, tüm kamu çalışanları için önemli bir dönüm noktası olabilir.

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#Ekonomi
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