Memura zam ödemeleri değiştirecek! Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tümü güncellenecek

30 May 2024 16:43 - Güncelleme : 30 May 2024 16:50

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

SGK uzmanı tek tek hesapladı: Memur ve emeklide başka bir alternatif yok

Memur zammı için gözler temmuz ayına çevrildi. Memurun Toplu Sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte 2024 yılının ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı netlik kazanacak. Memurun zam oranının ortaya çıkmasıyla birlikte başta sosyal yardım ödemeleri olmak üzere kıdem tazminatı tavanı ile bedelli askerlik ücretleri de değişecek.

6 AYLIK ENFLASYONLA BİRLİKTE MEMURUN FARKI BELLİ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayına ilişkin veriler temmuz ayında açıklanacak. 2024 yılının ikinci yarısı için memurun yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Memurlar Ocak-Haziran arasındaki enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkarsa enflasyon farkı alıyor. İlk 4 aylık enflasyon verisine göre, memur ve emekli zammında belirleyici olacak enflasyon farkı ilk 4 ay için kümülatif olarak %18.21 oldu. Yani temmuz için memurun enflasyon farkı şimdiden oluştu.

MAAŞLAR, SOSYAL YARDIMLAR VE ÖDEMELER DE DEĞİŞECEK

Milyonlarca kişinin maaşları ve sosyal yardım ödemeleri için 6 aylık enflasyon oranı kritik önem taşıyor. Başta memur, memur emeklisi ile diğer emekliler ve sosyal yardım adıyla maaş ödemesi alanların maaşları da temmuzda yeniden hesaplanacak.

Memur ve emekli dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da aynı oranda artacak.

MEMUR ZAMMI İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Memura yapılacak artışın temmuz ayında netleşmesiyle birlikte kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylıkları, SED ödemeleri ve kronik hastalık yardımı gibi ödeme kalemleri zam oranında yeniden belirlenecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. Memurlara yapılacak zam oranı bedelli askerlik ücretini de artıracak. 2024 yılının ocak ayında memura yapılan zam oranı kadar artan bedelli askerlik ücreti 182.609 liraya çıkmıştı.

65 YAŞ AYLIKLARI DEĞİŞECEK

SSK ya da Bağ-Kur emekliliği olmayan 65 yaş üstündeki vatandaşlara aylık olarak ödenen 65 yaş maaşı da memur zammından etkilenecek. Ocak ayında 3.504,84 TL olan 65 yaş aylığı temmuz ayında zamlanacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE KRONİK HASTALIK YARDIMI ARTACAK

Ocak ayı zamlarıyla birlikte evde bakım maaşı ve kronik hastalık yardımı 7.608,63 TL seviyesine gelmişti. Temmuzda memur zam oranının kesinleşmesiyle bu iki ödemede de zam yapılacak.

ENGELLİ AYLIKLARINA ZAM GELECEK

Temmuz ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engellilerin ödemelerine de zam gelecek. Ocak ayında memur zam oranı ile birlikte yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 2.797 TL’ye çıkmıştı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylıkları da 4.196 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında bu aylıklarda da değişiklik yaşanacak.

SED ÖDEMELERİ YÜKSELECEK

Temmuzda yapılacak memur zammının ardından SED adıyla bilinen çocuk yardımı ödemeleri de değişecek. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı 5 bin 330 lira, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemeler de 8 bin 895 lira olarak ödeniyor. Temmuzda bu rakamlar da zamlanacak.