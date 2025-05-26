Memurlar dikkat! AYM'den 3600 ek gösterge kararı

Anayasa Mahkemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinde "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu kararla, daha fazla devlet memurunun ek göstergeden faydalanmasının önü açıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasında getirilen tarih sınırlamasını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

AYM'DEN 3600 EK GÖSTERGE KARARI

Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 7417 sayılı Kanun'la eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu değerlendirerek, konuyu AYM’ye taşıdı.

Başvuruda, 15 Ocak 2023 tarihinden önce ve sonra atanan memurlar arasında aynı mevzuat kapsamında farklı uygulamalar yapıldığı, bu ayrımın "makul ve haklı bir nedene dayanmadığı" savunuldu.

TARİH ŞARTI ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

Yüksek Mahkeme, söz konusu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde, yalnızca 15 Ocak 2023'ten önce atanan memurların ek göstergeden yararlandırılmasının, aynı statüdeki memurlar arasında eşitsizliğe yol açtığı belirtildi.

AYM, mesleğe başlama tarihine göre uygulanan bu farklı muamelenin, mülkiyet hakkı kapsamında eşitlik ilkesini ihlal ettiğini vurguladı. Bu nedenle düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi ve iptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.