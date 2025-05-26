Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memurlar dikkat! AYM'den 3600 ek gösterge kararı

Anayasa Mahkemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinde "15 Ocak 2023'ten önce atanmış olma" şartını anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu kararla, daha fazla devlet memurunun ek göstergeden faydalanmasının önü açıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Memurlar dikkat! AYM'den 3600 ek gösterge kararı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 15:01

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasında getirilen tarih sınırlamasını Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Karar, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Memurlar dikkat! AYM'den 3600 ek gösterge kararı

AYM'DEN 3600 EK GÖSTERGE KARARI

Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na 7417 sayılı Kanun'la eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan "bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu değerlendirerek, konuyu AYM’ye taşıdı.

Başvuruda, 15 Ocak 2023 tarihinden önce ve sonra atanan memurlar arasında aynı mevzuat kapsamında farklı uygulamalar yapıldığı, bu ayrımın "makul ve haklı bir nedene dayanmadığı" savunuldu.

Memurlar dikkat! AYM'den 3600 ek gösterge kararı

TARİH ŞARTI ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

Yüksek Mahkeme, söz konusu ibarenin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi. Kararın gerekçesinde, yalnızca 15 Ocak 2023'ten önce atanan memurların ek göstergeden yararlandırılmasının, aynı statüdeki memurlar arasında eşitsizliğe yol açtığı belirtildi.

AYM, mesleğe başlama tarihine göre uygulanan bu farklı muamelenin, mülkiyet hakkı kapsamında eşitlik ilkesini ihlal ettiğini vurguladı. Bu nedenle düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi ve iptal hükmünün 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GİB harekete geçti! Bu tutarın üzerinde maaş alan herkesin evine yazı gönderilecek
SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler SGK'da
Ev alacaklar dikkat! 11 şehirde satışlar düştü: Dikkat çeken İstanbul ve Silivri detayı

Sıkça Sorulan Sorular

3600 ek gösterge olunca ne oluyor?
3600 ek gösterge ile tüm memurların göstergeleri 600 puan artırılacak. Bu artış ile memur ve emekli aylıkları, ayrıca emekli ikramiyeleri yüzde 20 ile yüzde 25 arası oranlarda artacak. Düzenlemeden ön lisans mezunu memurlar da yararlanabilecek.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.