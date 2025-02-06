Memurlar ve kamu işçileri dikkat! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: 2025'te 2 önemli tarih var

06 Şubat 2025 10:28 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 10:32

Memur, memur emeklisi ve kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çalışma hayatı, gelir dağılımı, düşen alım gücü sorunları nedeniyle zor bir döneme girerken Işıkhan, bu görüşmelerde işçilerin haklarını korumayı ve kamu kaynaklarını etkin şekilde yönetmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kritik yıl başladı. Memur, memur emeklisi ve kamu işçisi için toplu pazarlıkta son durum merak ediliyor. Memur ve yaklaşın 600 bin işçinin maaşlarında toplu sözleşmelerin etkisi büyük. Çalışanlar için yeni dönem başlıyor.

MEMUR VE KAMU İŞÇİSİ ZAM MARATONU BAŞLIYOR

Toplu sözleşme süreci başladı. 2025 yılı içinde iki önemli toplu sözleşme süreci yaşanacak. Yılın başından itibaren zam pazarlığı fiili olarak başladı. Kamuda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ile yılın ilerleyen döneminde belli olacak. Ön görüşmeleri ve prosedürleri ise başladı.

Metal işkolu toplu sözleşmeleri de gündemde yer alıyor. Kamu tarafı ve işçi kesimi yıl içinde imzalanacak toplu sözleşme kritik önem taşıyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 600 BİN İŞÇİ İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin konuştu.

ŞUBAT'TA RESMİ GÖRÜŞMELERİ BAŞLATIRIZ

Türk-İş ve Hak-İş'in çalışmalarına başladığını ve bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak görüşlerin bakanlığa ulaştırılacağını ifade eden Işıkhan, "Şubat ayı içerisinde resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz" dedi.

ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YOLDA

Türkiye’nin gelecek dönem gündem konuları arasında çalışma hayatı büyük önem taşıyor. Çalışma hayatı, gelir dağılımı, düşen alım gücü sorunları nedeniyle zor bir dönem geçirse de Bakan Işıkhan, çalışanların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu.

Toplu sözleşmeler kaynaklı normal dönemsel gündem konularının yanında çalışma hayatı ve endüstriyel ilişkiler ile ekonomik programın ilerleyişi bunlara ilave olarak hazırlıkları devam eden çalışma hayatına yönelik düzenlemeler de hayata geçecek.