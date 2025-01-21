Memurlara 3600 ek gösterge için kapı aralanıyor! Birinci dereceye büyük hak: Ek gösterge ile maaşlar yükseliyor

21 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:52

Memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesi için dikkatler Meclis'e çevrildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci dereceye yükselmiş ve meslekte 25 yılını tamamlamış olan kamu çalışanları için dört gözle bekleniyor. İşte memurların beklediği düzenleme 3600 ek göstergede son durum.

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Memurların beklediği düzenleme 3600 ek gösterge başta olmak üzere, Bağ-Kur’da prim gün sayısının 7200’e indirilmesi ve ev hanımlarına prim desteği, taşeron işçilere kadro verilmesi, gibi kritik reformlar gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri devam eden torba yasa tasarısı, birçok konuyu doğrudan etkileyecek. Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE İLE MAAŞ VE İKRAMİYELER ARTACAK

86 maddeden oluşan tasarının daha önce onaylanan 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge uygulaması, ev hanımlarına erken emeklilik imkanı ve Bağ-Kur​ sigortalılarının prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi gibi kritik reformlar Meclis'te.

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemede gözler gelecek müjdeli haberde. Memur​ konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri faydalanacak.

500 BİN MEMUR İÇİN MÜJDE

3600 ek göstergeden 500 binin üzerinde memur yararlanacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle emekli olan memurların emekli aylığı yükselecek. Ek gösterge ile emekli ikramiyelerinde de artış olacak, emekli aylıkları artacak.

EK GÖSTERGE İLE EMEKLİLİK AVANTAJLARI ARTACAK

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge hakkında yaptığı son açıklamada "1.dereceye 3600 ek gösterge sözü hayata geçirilmelidir" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Kamu görevlileri için çok önemli bir düzenleme olan, 6. Dönem Toplu Sözleşme kararımız sonrası 5 Milyon 300 Bin kişiyi kapsayacak şekilde hayata geçirilen ek gösterge düzenlemesinde itirazımız olan, eksik bırakılan ve ısrarımız neticesinde tamamlamak üzere sözü verilen “1.dereceye yükselen memur ve memur emeklilerine de 3600 ek gösterge” vaadi unutulmamalı, bir an önce hayata geçirilmelidir.

1.dereceye 3600 ek gösterge Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü, 7. dönem toplu sözleşmenin ise kararı olmuştur. Şimdi; karara uygulama ve Cumhurbaşkanımızın sözünü yerde bırakmama zamanıdır. Vaat, bir an önce raftan inmeli, karar toplu sözleşme süresi bitmeden hayat bulmalıdır."

3600 EK GÖSTERGE İLE KİMLER KAZANACAK KİMLER KAYBEDECEK?

Muhalefet ise 3600 ek gösterge düzenlemesinin memurlar arasında eşitsizliğe yol açacağını savunuyor. Mevcut durumda memurlar eğitim durumlarına göre belirli derece ve kademeden başlıyor. Bu duruma göre üniversite mezunu olmayan memurlar daha düşük derecelerden göreve başladıkları için 1. dereceye kadar çıkamıyor. Bu bakımdan üniversite mezunu olmayan memurlar 3600 ek gösterge kapsamının dışında kalıyor.

Örneğin, yıllardır 3600 ek gösterge bekleyen polis memurlarından üniversite mezunu olmayanlar 3600 Ek gösterge hakkının dışında tutulacak. Öte yandan bölge ve il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri 3600 ek gösterge hakkından yararlanamıyor. Muhalefet kanadı düzenlemenin eşitsizliğe neden olacağının altını çiziyor.

MEMURLARA EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Düzenlemenin detayları Meclis görüşmelerinin ardından netlik kazanacak.