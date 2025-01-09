Memurların yemek ücretleri belli oldu: Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2025 günlük yemek ücretleri

09 Ocak 2025 09:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:53

Memurlardan bu yıl 10,25-41,80 lira, sözleşmeli personelden ise 12,47-49,97 lira öğle yemeği ücreti tahsil edilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​ tarafından hazırlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 2025 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlar ile sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esasları belirliyor.

YEMEK MALİYETLERİ VE BÜTÇE DESTEĞİ

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara​, İstanbul​ ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için ise yarısını aşmamak kaydıyla kurum bütçelerinden karşılanacak. Maliyetlerin bütçeden karşılanamayan kısmı, personelden tahsil edilecek.

MEMURLAR İÇİN GÜNLÜK YEMEK ÜCRETLERİ

15 Ocak 2025’ten 14 Ocak 2026’ya kadar geçerli olacak tebliğe göre, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan günlük 10,25 TL ile 41,80 TL arasında değişen ücretler alınacak. Bu tutarlar, ek göstergeye göre şu şekilde belirlendi:

600’e kadar (dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan: 10,25 TL

1700’e kadar (dahil) ek göstergelilerden: 17,42 TL

2800’e kadar (dahil) ek göstergelilerden: 21,64 TL

4200’e kadar (dahil) ek göstergelilerden: 28,04 TL

5400’e kadar (dahil) ek göstergelilerden: 37,34 TL

5400’den yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan: 41,80 TL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN GÜNLÜK YEMEK BEDELLERİ

Sözleşmeli personelden alınacak yemek bedelleri ise brüt maaşlarına göre belirlendi:

26.480 TL’ye kadar (dahil) aylık brüt sözleşme ücreti olanlardan: 12,47 TL

44.700 TL’ye kadar (dahil) olanlardan: 21,64 TL

61.750 TL’ye kadar (dahil) olanlardan: 39,27 TL

61.750 TL’nin üzerindekilerden: 49,97 TL

ESNEK DÜZENLEME VE KURULUŞLARIN YETKİSİ

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliklerini ve yemek maliyetlerini dikkate alarak bu tutarların üzerinde yemek bedelleri belirleyebilecek. Ayrıca, yemek servisinin daha iyi koşullarda sunulabilmesi için farklı mahallelerde düzenlemeler yapılabilecek. Tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.