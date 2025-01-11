Mercedes,BMW,Audi,Volvo: Türkiye'de lüks markaların en ucuz otomobilleri belli oldu

11 Ocak 2025 16:45 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 16:59

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 1 milyon 238 bini aşkın hafif ticari araç ve otomobil satışı gerçekleşti. E ve F segmentindeki araçlar ise 2023'e kıyasla daha fazla alıcı buldu.

Araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Markalar kampanya ve taksit seçeneklerini duyurdu: İşte en ucuz 10 otomobil

Araç sahibi olmak isteyenler için büyük fırsat! Markalar kampanya ve taksit seçeneklerini duyurdu: İşte en ucuz 10 otomobil

Türkiye​'de otomobil​ ve hafif ticari araç pazarı, son dönemdeki durağanlığa rağmen 2024 yılında önemli bir rekora imza attı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, yıl boyunca toplam 1 milyon 238 bin 509 araç satışı gerçekleştirildi.

Üst orta sınıf araçların yer aldığı E segmentinde satışlar geçen yıla oranla artış gösterdi. 2023 yılında 28 bin 558 olan satış​ rakamı, 2024’te 31 bin 932’ye yükseldi. Süper lüks F segmentinde ise 2023 yılında 5 bin 904 araç satılırken, bu yıl satış rakamı 6 bin 4 olarak gerçekleşti.

PREMIUM MARKALARDA ZİRVE MERCEDES'İN

Türkiye’de premium otomobil markaları arasında liderlik koltuğunda Mercedes-Benz​ yer aldı. Alman devi, Ocak-Aralık 2024 döneminde 29 bin 967 araç satışıyla pazar payının yüzde 25,28’ini elinde bulunduruyor.

Mercedes’i, 25 bin 784 araçla BMW​ takip etti ve pazarın yüzde 21,75’ine sahip oldu. Üçüncü sırada ise 19 bin 700 araç satışıyla Audi yer aldı ve pazar payı yüzde 16,6 olarak kaydedildi. Bu üç büyük Alman markasını sırasıyla şu markalar takip etti:

Volvo, Cupra, Mini, Jaecoo, Jeep, Land Rover, DS, Alfa Romeo, Porsche, Lexus, Maserati, Jaguar, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Hongqi ve Alpine.

PREMIUM MARKALARIN EN UCUZ MODELLERİ

Premium markaların en ulaşılabilir fiyatlı modelleri de dikkat çekiyor. İşte markaların en uygun modelleri ve fiyatları:

Mercedes-Benz: A 200 AMG modeli, markanın en uygun fiyatlı aracı olarak öne çıkıyor. Benzinli modelin satış fiyatı 2 milyon 547 bin 200 TL. BMW: Yeni BMW 1.20, markanın en düşük fiyatlı modeli olarak listede. Benzinli aracın satış fiyatı 1 milyon 682 bin 900 TL. Audi: A3 Sportback 35 Turbo FSI modeli, Audi’nin en uygun fiyatlı aracı. Benzinli modelin fiyatı 2 milyon 516 bin 30 TL. Volvo: Markanın elektrikli modeli EC40 ‘Single Motor Extended Range, Ultra’, Volvo’nun en ucuz aracı olarak öne çıkıyor. Aracın anahtar teslim fiyatı 2 milyon 766 bin 874 TL. Cupra: Yüzde 100 elektrikli Born modeli, markanın en uygun fiyatlı aracı olarak dikkat çekiyor. Bu modelin satış fiyatı 1 milyon 895 bin TL.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE GÖZLER 2025'TE

2024 yılında yaşanan bu satış başarısının ardından gözler, otomobil sektöründeki yeni gelişmeler ve rekabetin artacağı 2025 yılına çevrildi. Özellikle elektrikli araçların pazardaki payının artması beklenirken, markaların fiyatlandırma politikaları da tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.