Sıfır araç fiyatları zamlandı! Yeni yıl model zammı otomobil fiyatlarını değiştirdi: İşte en ucuz 0 km araba fiyatları

11 Ocak 2025 13:29 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 13:50

Sıfır otomobillere 2025 model zammı geldi. Araç fiyatları yüzde 4 oranında arttı. 2024 yılını rekorla kapatan otomotiv sektörü yeni yılı zamla açtı. Otomobil firmaları yeni fiyatları duyurdu.

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Otomobiller yüzde 4 artış ile zamlandı. Sıfır otomobillere model zammı geldi. Otomobil​ fiyatlarının 2025​ zammı belli oldu. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaş ise ev alamadığı için araba almaya yöneldi. İşte en yeni güncel zamlı araba fiyatları.

SIFIR ARAÇLARA YÜZDE 4 ZAM​ GELDİ

Sıfır otomobil fiyatları yeni yıl zammı ile değişti. Araç fiyatları yüzde 4 oranında arttı. Fiyatlar 2024 yılının genelinde TL bazında yüzde 10 civarında yükselmişti.

NTV’ye konuşan Otomobil Data Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni zam haberini duyurdu. Sıfır otomobillere 2025 itibariyle model zammı geldi.

Hüsamettin Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

“Yeni yılla birlikte otomobil markaları, özellikle 2025 model araçlarını hemen piyasaya çıkartmaya başladı. Bunları da bir önceki zamlarına göre yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında zamla çıkarttılar.

Otomobil ve ticari araç satışlarının 1 milyon adedin altına düşeceğini düşünmüyoruz. Çünkü artık piyasa oturdu. Geçen yıl tabi ki pek çok önemli faktör vardı. İnsanlar hala enflasyondan korunmak için ev alamayan insanlar araba almaya yöneldi. 2025 yılında da özellikle bir çok yeni modelin Türkiye pazarında satışa çıkmasını bekliyoruz."

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