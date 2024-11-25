'Merhem Derneği, yaralara merhem olmaya devam ediyor'

25 Kasım 2024 17:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:48

Merhem Derneği, kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin yaralarına merhem olmayı sürdürüyor. TGRT Haber’e konuşan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Temel, özellikle Afrika ve Asya’daki faaliyetlerini anlattı.

Dernek, şu ana kadar Afrika’da 7, Asya’da 1 ülkede yüz binlerce insana ulaştı. Düzenli olarak yapılan yardımlar arasında adak, akika, vacip ve hayır kurban kesimi, su kuyuları açma, ekmek dağıtımı ve temel gıda yardımları bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Temel, “Amacımız yalnızca temel ihtiyaçları karşılamak değil, aynı zamanda kardeşlik ve dayanışma köprüleri kurmak. Her bağışla birlikte bir yaraya daha merhem olmaya çalışıyoruz,” dedi. Ayrıca “Merhem adını, insanların dertlerine derman olmayı hedeflediğimiz için seçtik. Her bağış, bir yarayı sarıyor,” dedi.

‘’Kurban Bağışlarıyla Umut Oluyorlar’’

Merhem Derneği’nin en önemli faaliyetlerinden biri, bağışçılar aracılığıyla gerçekleştirilen kurban kesimleri. Adak, akika, vacip ve hayır kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Dernek temsilcileri, “Kurban etiyle doyan her sofrada, bağışçılarımızın iyiliğini hissediyoruz,” açıklamasında bulundu.

“Bir Kuyu Aç, Bin Hayat Kurtar”

Merhem Derneği’nin en dikkat çeken projelerinden biri ise su kuyuları. Özkan Bey, kuraklıkla mücadele eden bölgelere açılan su kuyularının bir yaşam kaynağı haline geldiğini belirtiyor. Şimdiye kadar açılan onlarca kuyuyla binlerce insan temiz suya kavuştu.

“Her Bağış Bir Mutluluk”

Dernek, yardımlarını yalnızca temel ihtiyaçlarla sınırlı tutmuyor. Çocuklar için özel olarak düzenlenen çikolata ve şeker dağıtımları, onların yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Bu etkinlikler sırasında çocukların yaşadığı mutluluk, bağışçıların en büyük motivasyonu.

Merhem Derneği hakkında daha fazla bilgi almak ve için 0541 144 05 53 numaralı whatsapp hattından iletişim kurabilir, instagramda @merhemdernegi sayfasını veya merhem.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.