Merkez bankalarının hamlesi altına rekor kırdıracak

05 Aralık 2024 09:40 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:40

Küresel piyasalarda güvenli liman olan altın fiyatları 2025'te merakla bekleniyor. Analistler altın fiyatlarının yükselişini sürdürerek yeni rekorlara ulaşacağını düşünüyor. FED ve merkez bankalarının taleplerinin altın fiyatlarını doğrudan etkileyeceği ön görülüyor.

Dünya ekonomisindeki belirsizlikler altın fiyatlarına yön vermeye devam ederken, Avustralya merkezli finans devi Macquarie Group'tan çarpıcı bir rapor yayımlandı. Şirketin analistlerine göre, altın 2025'te yükselişini sürdürerek yeni rekor seviyelere ulaşabilir.

MERKEZ BANKALARI VE FAİZLER ÖNE ÇIKIYOR

Macquarie Group, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim politikalarının ve merkez bankalarının rezervlerinde altına olan talebin artmasının, bu değerli metalin yükseliş trendini destekleyeceğini öngörüyor. Analist Marcus Garvey ve ekibinin hazırladığı rapora göre, 2025'in ilk çeyreğinde ABD dolarındaki güçlenme nedeniyle altın fiyatları bir miktar zorlanabilir. Ancak bu dönemin ardından, metalin değer kazanmaya devam etmesi bekleniyor.

ÇİN VE ABD GERİLİMİ ALTINI ETKİLİYOR

Raporda, Çin'in artan talebi ile ABD'de Başkan Donald Trump’ın politikalarının mali piyasalar üzerindeki etkisine de dikkat çekiliyor. Analistler, bu iki faktörün birleşmesi halinde altının ons fiyatının 3.000 doları "hızla zorlayabileceğini" belirtiyor.

Macquarie, altının 2025'in ilk çeyreğinde ons başına ortalama 2.650 dolara yükselebileceğini, Nisan-Haziran döneminde ise 2.800 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, önceki tahminlere göre %12'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak yılın ikinci yarısında, altının cazibesinde bir miktar azalma yaşanabileceği ifade ediliyor.

Şu anda ons altın, düne göre %0,13 düşüşle 2.646,61 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar, Macquarie'nin tahminlerini yakından izlerken, altının piyasalardaki oynaklıkta güvenli liman olmaya devam edip etmeyeceği merak konusu.

Uzmanlar, altın yatırımında uzun vadeli stratejilerin öne çıkabileceğini vurguluyor. Küresel ekonomideki riskler ve merkez bankalarının politikaları, değerli metallerin gelecekteki seyrinde belirleyici olmaya devam edecek.