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Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentileri aralıkta geriledi: Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre 0,1 puan düşerek yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024’e ilişkin "Sektörel Enflasyon​ Beklentileri"ni kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi. Anket sonuçları hanehalkının enflasyon algısının piyasa katılımcıları ve reel sektörden farklı olduğunu ortaya koydu.

Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentileri aralıkta geriledi: Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor - 1. Resim

BEKLENTİ DEĞİŞMEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

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Kaynak: tgrthaber.com
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