Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentileri aralıkta geriledi: Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor

26 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre 0,1 puan düşerek yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.