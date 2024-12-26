Merkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentileri aralıkta geriledi: Vatandaşın enflasyon beklentisi iyileşiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre 0,1 puan düşerek yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık 2024’e ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi. Anket sonuçları hanehalkının enflasyon algısının piyasa katılımcıları ve reel sektörden farklı olduğunu ortaya koydu.
BEKLENTİ DEĞİŞMEDİ
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.
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