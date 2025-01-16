Merkez Bankası açıkladı: Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

16 Ocak 2025 11:48 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, “Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri” verileri belli oldu. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu Kasım 2024'te düştü.

Merkez Bankası verilerine göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, kasımda bir önceki aya göre 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolar oldu.

ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞI KREDİ BORCU GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu verilerini duyurdu.

Kasım sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu bir önceki aya göre 797 milyon dolar azalarak 175,7 milyar dolara geriledi.

Vadeye göre incelendiğinde,

bir önceki aya göre uzun vadeli kredi borcu 1,6 milyar dolar azalarak 160 milyar dolar,

kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 780 milyon dolar artarak 15,7 milyar dolar oldu.

Bir önceki aya göre;

finansal kuruluşların toplam borcu 587 milyon ABD doları artarken,

finansal olmayan kuruluşların toplam borcu 1,4 milyar ABD dolar azaldı.

Finansal ve finansal olmayan kuruluşların borçları

uzun vadede sırasıyla 149 milyon ABD doları ve 1,4 milyar ABD doları azaldı.

kısa vadede ise sırasıyla 735 milyon ABD doları ve 45 milyon ABD doları arttı.

EN YÜKSEK PAY ABD DOLARI CİNSİNDEN BORÇLANMADA

160 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun;

yüzde 59,2'si ABD doları,

yüzde 33,3'ü Euro,

yüzde 2,6'sı Türk lirası,

yüzde 4,9'u ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

15,7 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun;