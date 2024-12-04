Merkez Bankası açıkladı: Türk lirası 4 yılın zirvesinde!

04 Aralık 2024 15:29 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE bazında 2,19 puan artarak 67,03 seviyesine çıktı. Türk lirasının reel değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 8,66 puan yükseldi. TÜFE bazında Türk lirasının değeri, Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ATM’lerde yeni dönem: Artık bu banknotlar da çekilemeyecek!

ATM’lerde yeni dönem: Artık bu banknotlar da çekilemeyecek!

Reel efektif döviz kuru endeksi, Kasım 2024'te TÜFE​ bazında 2,19 puan artarak 67,03'e çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,19 puan artışla 67,03 oldu. Endeks, Ekim 2024'te 64,84 düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 1,92 puan artışla 94,50'den 96,42'ye yükseldi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,55 puan, Yİ-ÜFE bazında da 8,66 puan arttı. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.